Giá USD hôm nay 29.3.2025: Đô la trong ngân hàng giảm

Các ngân hàng đã giảm giá USD 60 đồng trong tuần qua, ACB mua vào còn 25.370 - 25.400 đồng, bán ra 25.750 đồng; Vietcombank mua vào 25.370 - 25.400 đồng, bán ra 25.760 đồng… Giá bán USD cao hơn so với mua vào ở mức cao, lên 360 - 390 đồng. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh cũng không thay đổi, mua vào ở mức 25.860 đồng, bán ra 25.960 đồng. Trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 117 đồng, tương đương đi lên gần 0,5%.

Giá USD ngân hàng giảm trong tuần qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại, chỉ số USD - index xuống 104 điểm, giảm 0,3 diểm. Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch vừa qua do lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ và tuần tới chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng với các nước.

Một yếu tố khác khiến đồng tiền của Mỹ giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố. Cụ thể, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 2 tăng 0,4% theo tháng, đánh dấu mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 1.2024. So với cùng kỳ năm trước, PCE tăng 2,8%. Cả 2 con số trên đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát. PCE là thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng để đo lường chi phí hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.

PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% theo tháng và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, đúng với dự báo. Các quan chức Fed có xu hướng tập trung nhiều hơn vào PCE lõi vì cho rằng đây là thước đo xu hướng dài hạn tốt hơn. Bất chấp những lo ngại về lạm phát, thu nhập cá nhân và chi tiêu đều tăng lần lượt 0,8% và 0,4%.

Đồng bạc xanh giảm 0,69% so với đồng yen Nhật, xuống mức 150,01 yen/USD và đang trên đà ghi nhận mức giảm ngày lớn nhất so với đồng tiền Nhật Bản kể từ ngày 3.3. Dữ liệu công bố ngày 28.3 cho thấy lạm phát tiêu dùng cốt lõi tại Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương và tăng tốc vào tháng 3.