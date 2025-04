Giá USD hôm nay 29.4.2025: Đô tự do tăng kỷ lục, vượt 26.500 đồng

Sáng 29.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.956 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước cũng giảm 3 đồng xuống còn mua vào là 23.762 đồng và bán ra 26.158 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống như Vietcombank mua chuyển khoản 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng, giảm 20 đồng; ACB cũng giảm 20 đồng khi mua vào 25.830 đồng, bán ra 26.180 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng cao khi mua vào lên 26.420 đồng, bán ra 26.520 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 30 đồng và đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Giá USD tự do sáng 29.4 tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 99,04 điểm, giảm gần 0,6 điểm so với hôm qua. Lo lắng kinh tế bị tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn gây áp lực lên đồng bạc xanh. Hôm qua, phát biểu với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra ít thông tin rõ ràng về hướng đạt được thỏa thuận thương mại có thể có với Trung Quốc, nhưng cho biết gánh nặng không nằm ở phía Mỹ. Tuy nhiên, về mặt tích cực, ông Bessent cho biết họ đang đạt được tiến triển trong các đề xuất thương mại khác...

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo việc thuế quan tăng lên mức cao nhất trong vòng 100 năm sẽ khiến các tài sản Mỹ không thể duy trì tỷ suất sinh lợi vượt trội như trước. Theo số liệu từ Goldman Sachs và Deutsche Bank, nhà đầu tư ngoại nắm giữ khoảng 18.000 tỉ USD cổ phiếu và 7.000 tỉ USD trái phiếu Mỹ. Khi đồng USD suy yếu, nhiều khả năng các nhà đầu tư sẽ tính đến việc phòng hộ rủi ro tỷ giá. Điều này có thể khiến USD giảm sâu hơn nữa.

Tuần này nhà đầu tư chờ một số thông tin quan trọng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Đó là số liệu GDP quý 1/2025 và thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố vào ngày 30.4; báo cáo việc làm chính thức tháng 4 của Mỹ công bố ngày 2.5...