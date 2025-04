Giá USD hôm nay 20.4.2025: Đô tự do tăng kỷ lục

Giá USD trong các ngân hàng tăng cao suốt tuần. Hiện ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.760 đồng, bán ra 26.120 đồng, tăng 200 đồng so với cuối tuần trước; BIDV mua chuyển khoản 25.760 đồng, bán ra 26.120 đồng, tăng 200 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng nhảy vọt lên mức mua vào 26.340 đồng, bán ra 26.440 đồng, cao hơn cuối tuần trước 300 đồng. Đây là giá cao nhất trên thị trường tự do từ trước đến nay.

Tuần này, giá euro đi cùng chiều USD khi tăng cao. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản là 29.026 đồng, bán ra 30.310 đồng, tăng 513 - 535 đồng sau một tuần. Đồng yen Nhật cũng tiếp tục xu hướng đi lên khi ngân hàng Vietcombank mua vào lên 177,61 đồng, bán ra 187 đồng, tăng gần 3 đồng ở chiều mua và tăng gần 4 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do tăng cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD thế giới vẫn đi xuống. Cuối tuần, USD-Index đứng ở mức 99,23 điểm, giảm 0,55 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh trong tuần đã có thời điểm hồi phục nhẹ nhưng vẫn chưa thoát khỏi mức đáy trong vòng 3 năm qua. Đồng tiền này đã sụt giảm khoảng 10% kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức cách đây gần ba tháng.

Theo một số nhà phân tích, niềm tin vào đồng USD đang suy giảm ngày càng rõ ràng qua nhiều dấu hiệu, nhất là lo ngại ngày càng tăng về sự bất định về tương lai của nền kinh tế Mỹ và cả đồng USD. Truyền thông quốc tế đưa tin ngày 17.4, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell - rằng "ông ấy luôn quá chậm, hơi trì trệ. Và tôi không hài lòng với ông ấy". Việc bất đồng quan điểm giữa Tổng thống Donald Trump và người đứng đầu Fed càng khiến nhà đầu tư e ngại khi khó dự báo đường đi của chính sách tài chính tiền tệ của nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Điều đó khiến nhiều người mạnh tay bán đồng USD...