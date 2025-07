Giá USD hôm nay 30.7.2025: Lập kỷ lục mới

Sáng 30.7, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 22 đồng, lên 25.228 đồng, tiếp tục lập mức cao kỷ lục. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng lên đỉnh mới. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua chuyển khoản 26.040 đồng và bán ra 26.400 đồng; ACB tăng 30 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.050 đồng, bán ra 26.400 đồng; Techcombank mua chuyển khoản 26.060 đồng và bán ra 26.401 - 26.422 đồng... Tương tự, giá USD tự do cũng tăng mạnh thêm 50 - 60 đồng khi mua vào lên 26.440 đồng và bán ra 26.450 đồng.

Giá USD sáng 30.7 trong ngân hàng lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong nước, cầu ngoại tệ tăng theo chu kỳ thanh toán nhập khẩu, trả nợ nước ngoài và hoạt động chuyển lợi nhuận định kỳ của một số khu vực kinh tế. Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ có xu hướng chậm lại trong ngắn hạn, do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu và tâm lý nắm giữ ngoại tệ gia tăng. Việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm là bước đi chủ động, mang tính kỹ thuật và thích ứng với thực tế thị trường, đồng thời góp phần ổn định tâm lý và bảo đảm nguồn lực cho xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Giá USD thế giới duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index lên 98,73 điểm, cao hơn hôm qua 0,1 điểm. Đồng bạc xanh giữ ổn định khi các thỏa thuận gần đây về thuế quan của Mỹ với EU và Nhật Bản đã mang lại một số tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, theo CNBC, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Stockholm đã kết thúc mà không có thỏa thuận gia hạn thời gian đình chiến thuế quan. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định với CNBC rằng, ông Trump "có quyền quyết định cuối cùng về tất cả các thỏa thuận thương mại" và cả thỏa thuận đình chiến thuế quan hiện tại. Nhà đàm phán thương mại Trung Quốc Li Chenggang trước đó cho biết, hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy gia hạn thỏa thuận đình chiến thêm 90 ngày. Thỏa thuận đình chiến thuế quan hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 12.8...