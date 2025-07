Giá USD hôm nay 29.7.2025: Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới

Sáng 29.7, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 24 đồng, lên 25.206 đồng, lập mức cao kỷ lục. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng lên đỉnh mới. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 10 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua chuyển khoản 26.020 đồng và bán ra 26.380 đồng; ACB mua chuyển khoản 26.020 đồng, bán ra 26.370 đồng. Tổng cộng so với ngày cuối tuần qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 50 - 60 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tăng 10 đồng khi mua vào lên 26.380 đồng và bán ra 26.460 đồng.

Giá USD trong các ngân hàng sáng 29.7 tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng. Chỉ số USD-Index lên 98,64 điểm, cao hơn hôm qua 1,1 điểm. Thị trường tài chính vẫn đang theo dõi sát sao động thái về thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hiệp định thương mại khung giữa Mỹ với EU được công bố vào ngày 27.7 đã thống nhất mức thuế nhập khẩu 15% của Mỹ đối với hầu hết hàng hóa EU. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, thỏa thuận này yêu cầu EU mua 750 tỉ USD năng lượng của Mỹ trong những năm tới.

Bên cạnh đó, theo CNBC, trong ngày 28.7, Tổng thống Donald Trump thông báo có thể áp thuế quan từ 15 - 20% cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia chưa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ. Mức thuế mới trên cao hơn đáng kể so với 10% mà ông công bố hồi tháng 4. Điều này có thể khiến các nước nhỏ thất vọng vì họ đang hy vọng được giữ mức thuế 10%. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Howard Lutnick - cho biết các đối tác thương mại nhỏ như "các nước Mỹ Latinh, vùng Caribe và nhiều nước châu Phi" sẽ chỉ phải chịu thuế quan 10%.

Những thỏa thuận thương mại đang có lợi cho đồng USD và giúp đồng bạc xanh đi lên. Liên quan đến lãi suất, từ ngày mai, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cuộc họp. Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này ở mức 4,25 - 4,5%...