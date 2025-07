Giá USD hôm nay 16.7.2025: Tỷ giá trung tâm lên kỷ lục

Sáng 16.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.168 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao kỷ lục của tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng.

Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.960 đồng và bán ra lên 26.320 đồng; ACB tiếp tục tăng 10 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.960 đồng, bán ra 26.310 đồng… Tương tự, giá USD tự do tăng 10 đồng và mua lên 26.360 đồng, bán ra 26.430 đồng.

Giá USD sáng 16.7 trong các ngân hàng tiếp tục tăng khi tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giữ đà tăng. Chỉ số USD-Index tăng 0,28 điểm lên 98,57 điểm, cao hơn hôm qua 0,52 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đi lên và đạt mức cao nhất trong gần 4 tháng qua sau khi báo cáo về lạm phát của Mỹ tăng cao. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của nước này tăng 0,3%, trùng khớp với dự báo. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm nay. Theo CNBC, trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết vì CPI thấp, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nên hạ lãi suất ngay. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về việc hạ lãi suất trước đó.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, giá sẽ tăng vào mùa hè do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Điều này khiến Fed phải tạm dừng kế hoạch giảm lãi suất để chờ đợi xem tác động của chúng. Các nhà đầu tư dự báo Fed có thể sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Phát biểu trên CNBC, ông Steve Englander, chuyên gia ngoại hối G10 tại Standard Chartered, cho hay thị trường đang bỏ qua tác động của thuế quan cho đến khi rõ ràng liệu có một sự leo thang lớn như đã xảy ra với Trung Quốc vào tháng 4 hay đây chỉ là một bước tiến khác trên con đường đạt được một số thỏa thuận...