Giá USD hôm nay 12.7.2025: Tăng nhẹ

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào 25.900 - 25.930 đồng, bán ra 26.290 đồng; ACB mua vào 25.910 - 25.940 đồng, bán ra 26.290 đồng; Vietinbank mua vào 25.785 đồng, bán ra 26.295 đồng…

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index thêm 0,3 điểm, lên 97,87 điểm. Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật và EUR sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại căng thẳng thương mại bằng việc áp thuế mới đối với Canada và các đối tác khác. Ông Trump đã phát đi một bức thư thông báo rằng mức thuế 35% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Canada sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.8. Ngoài ra, mức thuế đối với hàng hóa từ Brazil là 50%, quốc gia đang có thặng dư thương mại với Mỹ và mở rộng đối tượng áp thuế sang các mặt hàng đồng, dược phẩm và chíp bán dẫn. Tổng thống Mỹ, người đã làm đảo lộn hoạt động kinh doanh và chính sách toàn cầu bằng làn sóng áp thuế diện rộng, vừa đưa đề xuất áp thuế đồng loạt 15% hoặc 20% đối với các quốc gia khác, cao hơn mức cơ bản hiện tại là 10%.

Đồng đô la Canada suy yếu so với đồng USD, giảm 0,11%, xuống 1,3672 USD, sau khi phản ứng ban đầu là giảm hơn 0,5% ngay khi ông Trump công bố mức thuế mới. Đồng real Brazil cũng giảm 0,26% so với đồng USD. Phản ứng của thị trường đối với loạt tuyên bố thuế quan lần này nhìn chung trầm lắng hơn nhiều so với đợt bán tháo ồ ạt sau tuyên bố "Ngày Giải phóng" hồi tháng 4. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cảnh giác cao độ trước tương lai của thương mại toàn cầu và liệu thời hạn ngày 1.8 có phải là mốc chốt cuối cùng hay không.

Hỗ trợ thêm cho đồng USD là các dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng, cùng với biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy thái độ thận trọng hơn, qua đó giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.