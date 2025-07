Giá USD hôm nay 31.7.2025: Tỷ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 12 đồng, lên 25.240 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại giảm giá USD 20 đồng từ mức cao kỷ lục, Vietcombank mua vào còn 25.990 - 26.020 đồng, bán ra 26.380 đồng; ACB mua vào 26.000 - 26.030 đồng, bán ra 26.380 đồng…

Giá USD ngân hàng thương mại giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 21 - 25.7) đạt khoảng 574.671 tỉ đồng, bình quân 114.934 tỉ đồng/ngày, tăng 14.663 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 83% và 10%. Lãi suất bình quân USD có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng không đổi so với tuần trước và vẫn lần lượt giữ ở 4,30%/năm, 4,31%/năm và 4,41%/năm.

Giá USD trên thế giới giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh, chỉ số USD-Index xuống 99,77 điểm, mất 0,1 điểm sau khi tăng gần 1 điểm trước đó.

Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9 - 2 để giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,50%. Tại buổi họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, quá trình đánh giá tác động của thuế quan thương mại đối với lạm phát sẽ diễn ra chậm rãi.

Ông Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management ở Chicago nhận định, việc Fed giữ nguyên lãi suất không gây bất ngờ nhưng thị trường đã chú ý đến hai phiếu bất đồng, ủng hộ việc cắt giảm trên. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ tốt sau loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và thông báo của Fed, với việc thị trường hiện dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 50-50. Trước đó trong phiên, dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 đã phục hồi mạnh hơn dự kiến, đạt 3%, so với mức ước tính 2,4% theo khảo sát của Reuters.