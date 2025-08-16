Giá USD hôm nay 16.8.2025: Tăng cùng các ngoại tệ khác

Các ngân hàng thương mại tăng USD 10 đồng, Vietcombank mua vào 26.060 - 26.090 đồng, bán ra 26.450 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 25.905 đồng, bán ra 26.445 đồng… Các ngân hàng cũng tăng giá những ngoại tệ khác. Tại Vietcombank, EUR tăng 90 đồng, lên 29.900 - 30.202 đồng chiều mua vào, bán ra 31.447 đồng; bảng Anh tăng 70 đồng, mua vào 34.692 - 35.042 đồng, bán ra 36.165 đồng…

Giá USD tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm trở lại, chỉ số USD-Index mất 0,35 điểm, xuống 97,87 điểm. Giá đô la Mỹ giảm khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố khiến nhiều dự đoán Cục Dự trữ liên quan (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường tiền tệ hiện dự đoán 93% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay, và có thể là một lần nữa trước khi kết thúc năm, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đồng thời, thị trường cũng chờ cuộc hội đàm tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phần lớn các nhà phân tích dự đoán đồng EUR sẽ được hưởng lợi nếu đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại Ukraine. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,5%, lên 1,1702 USD.

So với đồng yen, USD giảm 0,4%, xuống 147,23 yen, sau khi Nhật Bản công bố số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, cho thấy khối lượng xuất khẩu vẫn duy trì tốt bất chấp thuế quan mới của Mỹ. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tuần rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể đang "tụt lại phía sau" trong việc ứng phó rủi ro lạm phát, cũng là một lực đẩy cho đồng yên tuần này.

Đồng bảng Anh tăng so với USD, hướng tới tuần tăng giá nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và quyết định cắt giảm lãi suất theo hướng "diều hâu" của Ngân hàng Trung ương Anh. Bảng Anh chốt phiên tăng 0,2%, ở mức 1,35520 USD, nâng mức tăng cả tuần lên 0,7%.