Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng giảm mạnh

Theo công bố mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 14.8 giảm từ 0,5 - 2,5%/năm so với cuối tuần trước. Lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm còn 3,88%/năm, 1 tuần 4,11%/năm, 2 tuần 4,89%/năm, 1 tháng 4,89%/năm, 3 tháng 5,55%/năm… Doanh số giảm nhẹ ở kỳ hạn qua đêm nhưng tăng mạnh ở kỳ hạn 1 tuần. Theo đó, doanh số qua đêm còn 510.620 tỉ đồng, 1 tuần lên 41.915 tỉ đồng, 2 tuần 4.335 tỉ đồng… Điều này cho thấy thanh khoản đã giảm.

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục bơm ròng tiền. Ngày 15.8, hơn 18.316 tỉ đồng đã được nhà điều hành bơm ra thị trường ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày. Lãi suất trúng thầu ở mức 4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng khá ổn định trong tuần. 4 ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất thấp, dao động từ 1,6 - 4,7%/năm ở các kỳ hạn. Dù vậy, lượng vốn huy động khoảng 7,4 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 50% thị phần vốn huy động. Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất tiết kiệm dao động từ 2 - 6%/năm ở các kỳ hạn.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì mặt bằng lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ở mức thấp để thúc đẩy cầu tín dụng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, tăng trưởng tín dụng trong ngân hàng đang nhanh hơn so với huy động nên áp lực lên lãi suất tiết kiệm. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29.7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Chứng khoán MB ước tính, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn.