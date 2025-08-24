Giá USD hôm nay 24.8.2025: Tăng cao đẩy bảng Anh, euro đi xuống

Giá USD trong nước hạ nhiệt sau khi lập mức kỷ lục mới nhưng tổng cộng sau một tuần, đồng bạc xanh vẫn tăng cao. Hiện Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.160 đồng, bán ra lên 26.520 đồng, tăng 70 đồng so với cuối tuần trước; ACB cũng tăng 70 đồng sau một tuần, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.170 đồng, bán ra 26.520 đồng… Tương tự, giá USD tự do tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 24.560 đồng và bán ra lên 26.640 đồng.

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ quay đầu giảm. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank giảm 146 đồng khi còn mua chuyển khoản 29.762 đồng, bán ra 31.331 đồng; bảng Anh giảm 284 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.768 đồng, bán ra còn 35.881 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,72 đồng, đưa giá mua xuống 172,68 đồng và bán ra 181,82 đồng…

Giá USD trong tuần tiếp tục tăng mạnh đẩy các ngoại tệ khác đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng giảm sau một tuần. Chỉ số USD-Index đứng ở mức 97,73 điểm, giảm 0,11 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD giảm mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương ở Jackson Hole. Chủ tịch Fed không đề cập đến việc giảm lãi suất nhưng cho rằng, triển vọng cơ bản và sự thay đổi cán cân rủi ro có thể đảm bảo việc điều chỉnh lập trường chính sách của cơ quan này. Điều đó khiến kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất sẽ gia tăng. Cụ thể, công cụ FedWatch của CME Group, tỷ lệ nhà đầu tư dự báo Fed giảm lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên khoảng 83% so với mức 75% vào đầu tuần.

Kỳ vọng hạ lãi suất đẩy đồng bạc xanh đi xuống và nhiều tài sản khác lên ngôi như vàng hay chứng khoán. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (ngày 22.8 giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 846 điểm, tương đương 1,89% và đóng cửa ở mức kỷ lục mới 45.631,74 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1,52%, chốt phiên với 6.466,91 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,88%, kết thúc với 21.496,54 điểm.