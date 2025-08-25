Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Xếp hàng mua vàng khi giá cao kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/08/2025 15:23 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng trong chiều 25.8, lên mức cao kỷ lục khi đạt con số 127,1 triệu đồng/lượng. Dù vậy, người dân vẫn lần lượt xếp hàng chờ mua vàng ở mức đỉnh.

Chiều 25.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng miếng bán ra thêm 200.000 đồng, nâng tổng mức tăng lên 500.000 đồng/lượng so với đầu ngày, đạt con số 127,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào lại giảm 300.000 đồng, xuống 125,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng lên 1,5 triệu đồng/lượng thay vì 1 triệu đồng/lượng trước đó. 

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng tăng giảm giá mua bán giá vàng như Công ty SJC. Tập đoàn Doji mua vào còn 125,6 triệu đồng, bán ra lên 127,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 124,9 triệu đồng, bán ra 126,9 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 125,9 triệu đồng, bán ra 126,9 triệu đồng…

Xếp hàng mua vàng khi giá cao kỷ lục- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Công ty SJC trưa 25.8

ẢNH: T.X

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng từ 100.000 - 300.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 119 triệu đồng, bán ra 122 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 118,8 triệu đồng, bán ra 121,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 118,7 triệu đồng, bán ra 121,7 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn xoay quanh mức 3.366 USD/ounce, không thay đổi so với đầu ngày. Tốc độ tăng giá vàng trong nước vẫn nhanh hơn thế giới khiến vàng miếng SJC đắt hơn lên đến 19,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 14,24 triệu đồng/lượng.

Ở mức giá cao kỷ lục, khách hàng kéo nhau đến Công ty SJC (TP.HCM) mua vàng, tình trạng xếp hàng tràn ra đường tái diễn trở lại sau nhiều tháng. Công ty SJC hạn chế lượng vàng bán ra cho mỗi khách hàng 1 lượng vàng miếng SJC và 1 chỉ vàng nhẫn. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp công ty mua lại được vàng từ khách bán lại, còn không khách cũng phải chờ. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), tình trạng đã được cải thiện hơn so với tuần trước không có vàng bán ra. Công ty hiện bán cho mỗi khách hàng 2 chỉ vàng nhẫn trơn Vàng Rồng Thăng Long, còn vàng miếng SJC vẫn tạm hết hàng.

Biến động vàng ngày 25.8: Vàng trong nước leo đỉnh, bỏ xa thế giới

Tin liên quan

Giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp

Giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp

Ngân hàng Nhà nước hôm nay (25.8) thực hiện bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn. Điều này khiến giá USD trên thị trường hạ nhiệt.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng Vàng sjc vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu Mua vàng
