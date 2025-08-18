Vàng miếng SJC lập kỷ lục 125 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng trong buổi sáng 18.8 lên 500.000 đồng/lượng, mua vào lên 124 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng thêm 300.000 đồng, mua vào 124,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty vàng Vietinbank cũng tăng giá mua lên 124 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng… Đây là mức cao kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Tương tự, giá vàng nhẫn tăng thêm 100.000 - 200.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào lên 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,6 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 117 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng…

Trong khi đó, kim loại quý trên thị trường thế giới chỉ tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng, lên 3.349 USD/ounce. Tốc độ tăng của vàng trong nước nhanh hơn so với thế giới khiến giá trong nước gia tăng mức đắt đỏ. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 18,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 12,8 triệu đồng/lượng.

Các công ty kinh doanh vàng tăng giá mua vào nhanh hơn bán ra khiến giá mua và bán còn cách nhau 1 triệu đồng/lượng, đây là mức thấp nhất từ trước đến nay. Dù vàng đang ở mức cao kỷ lục nhưng các công ty kinh doanh vàng cho biết lực bán vàng trên thị trường vẫn chưa xuất hiện. So với đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC tăng 4,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, bán ra tăng 3,6 triệu đồng/lượng, qua đó cho thấy những người mua vàng thời điểm này đến nay đã lời.