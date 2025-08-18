Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 18.8.2025: Bật tăng trở lại mức kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/08/2025 08:55 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng trở lại mức cao kỷ lục khi kim loại quý thế giới đi lên.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 123,7 triệu đồng, bán ra 124,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng tăng mỗi lượng vàng miếng 200.000 đồng, lên 124 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 124,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua thêm 200.000 đồng, lên 124,7 triệu đồng, trong khi giá mua giữ ở mức 122,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,4 triệu đồng… Giá vàng nhẫn hiện cao hơn thế giới 12,8 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng đắt hơn 18,1 triệu đồng/lượng - đây là mức cao nhất từ nhiều tháng trở lại đây.

Giá vàng hôm nay 18.8.2025: Bật tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.344 USD/ounce. Vàng tăng giá bởi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, kỳ vọng lạm phát cũng tăng cao hơn. Cụ thể, Đại học Michigan công bố kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 8 là 58,6, thấp hơn kết quả cuối cùng của tháng 7 là 61,7. Dữ liệu này cũng thấp hơn nhiều so với dự báo chung của các nhà kinh tế cho thấy chỉ số sẽ cải thiện lên 62. Trong khi đó, bức tranh lạm phát tiếp tục xấu đi, với khả năng lạm phát cả năm tăng từ 4,5% trong tháng 7 lên 4,9% trong tháng 8.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ sáu để tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách. Ngoài ra, một số thông tin cũng được quan tâm như số liệu về khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng trong tháng 7 công bố vào thứ ba. Thứ năm sẽ công bố các dữ liệu bao gồm chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Philadelphia, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI nhanh của S&P Global trong tháng 8 và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 7...

