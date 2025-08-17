Giá vàng hôm nay 17.8.2025: Lập kỷ lục mới nhưng người mua lỗ nặng sau một tuần

Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trong tuần tăng cao lên mức kỷ lục mới với 124,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, ngay sau đó giá vàng quay đầu giảm và hiện được mua vào 123,5 triệu đồng, bán ra 124,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng được SJC tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào nhưng chỉ tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra. Giá mua tăng nhanh hơn nên chênh lệch với giá bán giảm xuống còn 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn cuối tuần trước.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC lại giảm 700.000 đồng sau một tuần khi giá mua xuống còn 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Dù giá vàng trong nước tăng lên kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị lỗ gần 1 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng, người mua vàng nhẫn bị lỗ nặng hơn, lên 3,2 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới nhưng người mua vẫn lỗ nặng sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trái ngược với trong nước, giá vàng thế giới lao dốc mạnh xuống còn 3.334,1 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 63,5 USD. Kim loại quý giảm khi đồng USD phục hồi và kỳ vọng về việc giảm lãi suất giảm bớt khi lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng hơn dự báo.

Việc lao dốc của giá vàng đã khiến nhiều nhà phân tích dự báo có sự phân vân khi tham gia cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới. Kết quả có 10 nhà phân tích thì đến 8 người, tương ứng 80% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Duy nhất 1 người, tương ứng 10% dự báo kim loại quý sẽ tăng và cũng có 1 người nghĩ rằng vàng tiếp tục giảm giá. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 183 nhà đầu tư cá nhân thì có 115 người, chiếm 63% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 23 người, tương ứng 18% nhận định vàng đi xuống và 35 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19% cho rằng kim loại quý đi ngang.