Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14.8.2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới

An Yến
An Yến
14/08/2025 08:38 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng vọt lập kỷ lục mới trong lịch sử khi hướng đến 125 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 14.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,7 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Giá bán vàng miếng tại nhiều công ty cũng bằng với SJC. Đây là mức giá cao kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Chênh lệch mua bán vàng miếng được giữ nguyên 1,2 triệu đồng/lượng. 

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC đứng yên như cuối ngày hôm qua khi mua vào 116,8 triệu đồng và bán ra 119,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 14.8.2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 14.8 tăng vọt lập kỷ lục mới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đạt 3.367 USD/ounce, tăng 23 USD sau một ngày. Chỉ số USD-Index đã chạm mức thấp nhất trong 2 tuần trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm nhẹ đã góp phần thúc đẩy vàng đi lên. Bên cạnh đó, kim loại quý cũng tăng nhờ kỳ vọng Mỹ sớm hạ lãi suất. Đặc biệt, báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ hạ nhiệt đã khiến nhà đầu tư đầy hy vọng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sớm thực hiện giảm lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư đang dự báo xác suất gần 100% Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Lãi suất thấp trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị vẫn còn cũng khiến vàng được lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn nhiều hơn.

Một số nhà phân tích cho rằng, giá vàng đang chịu tác động lớn nhất từ kỳ vọng giảm lãi suất của Mỹ chứ không phải vấn đề thuế quan hay vấn đề địa chính trị liên quan đến Nga và Ukraine.

Ngoài vàng, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13.8 (rạng sáng 14.8 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 463,66 điểm, tương đương 1,04% lên 44.92,27 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,32% lên 6.466,58 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,14% lên 21.713,14 điểm. Cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa tại mức cao kỷ lục phiên thứ 2 liên tiếp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
