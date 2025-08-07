Giá vàng hôm nay 7.8.2025: Dù tăng hay giảm người mua bị lỗ ngay 2,5 triệu

Sáng 7.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên với mức mua vào 122,4 triệu đồng, bán ra 123,8 triệu đồng. Các công ty khác cũng có giá bán vàng miếng bằng với Công ty SJC…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua vẫn bị lỗ mức này ngay khi mua vào.

Giá vàng sáng 7.8 đứng yên và người mua lỗ ngay 2,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi ngang xoay quanh 3.379 USD/ounce. Trước đó, vàng đã có ba phiên tăng liên tiếp sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm yếu hơn kỳ vọng của Mỹ được công bố cuối tuần trước vì điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất. Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, hiện thị trường đang đặt cược hơn 93% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, tăng mạnh so với mức 63% trước đó. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong bối cảnh kinh tế bất ổn và môi trường lãi suất thấp, vì đây là tài sản có lãi suất bằng 0 nhưng lại được ưa chuộng như một nơi trú ẩn an toàn. Nhà đầu tư cũng theo dõi việc Tổng thống Donald Trump sẽ công bố đề cử thành viên Hội đồng Thống đốc Fed vào cuối tuần này và đang thu hẹp danh sách ứng viên thay thế Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell.

Liên quan đến thuế quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo nâng thuế quan với Ấn Độ lên 50%, đưa quốc gia Nam Á này vào danh sách những đối tác thương mại chịu mức thuế cao nhất từ Washington. Theo đó, các mặt hàng của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp thuế bổ sung thêm 25% và sẽ có hiệu lực sau 21 ngày theo lệnh, trong khi mức thuế 25% đã công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7.8. Mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đối với Ấn Độ hiện nằm trong số những mức thuế cao nhất đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ.