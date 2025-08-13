Khi nào giá vàng trong nước có thể 'hạ nhiệt'?

Báo động chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Sáng 13.8, giá vàng SJC đứng yên so với chốt phiên ngày hôm qua. Mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra lần lượt ở mức 122,7 triệu đồng và 123,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi ở mức mua vào 116,5 triệu đồng/lượng và bán ra 119,1 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới 17,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới 17,5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Điểm đáng chú ý trên thị trường vàng thời gian gần đây, là dù giá vàng thế giới biến động đáng kể nghiêng về xu hướng giảm, song giá vàng trong nước lại liên tục neo cao.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, hơn 2 tháng qua, giá vàng thế giới "mắc kẹt" ở vùng giá 3.250 - 3.450 USD/ounce, với biên độ biến động thường xuyên ở mức 3.300 - 3.400 USD/ounce.

Xu hướng chung nghiêng về giảm dù quá trình cũng có những nhịp tăng.

Trong khi gần đây, giá vàng SJC lại liên tục tăng, thậm chí lập đỉnh mới 124,4 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 8.8. Hồi tháng 4, giá vàng thế giới ở mức gần 3.500 USD/ounce, cao hơn hiện tại khoảng 100 USD/ounce, nhưng giá vàng SJC thời điểm tháng 4 lại thấp hơn giá hiện tại.

Nghịch lý này được ông Phương lý giải là bởi nguồn cung vàng miếng SJC khan hiếm, trong khi lực mua luôn cao.

Mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước với giá vàng thế giới lên tới 16 - 17 triệu đồng/lượng được ông Phương nhìn nhận là đáng báo động.

"Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nắm giữ, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giá", vị chuyên gia nói.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng đang ở vùng đỉnh, nhiều biến động khó lường, nếu "xuống tiền" mua vàng kiểu "lướt sóng", người mua sẽ đối mặt rủi ro rất lớn.

Khi phân bổ tài sản, nhà đầu tư nên xây dựng danh mục dựa trên tiêu chí cá nhân như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và kỳ vọng lợi nhuận. Có thể lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng khoảng 1/3 số tiền nhàn rỗi; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán - hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường hiện nay.

Tăng cung để kéo giảm giá vàng

Về xu hướng giá vàng thế giới thời gian tới, ông Phương phân tích, chính sách thuế quan của Mỹ đã hoàn tất 85 - 90% tiến trình đàm phán với các đối tác lớn nên thị trường vàng chủ yếu trông chờ vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm. Dù vậy, yếu tố này sẽ khó tạo cú hích mạnh cho vàng.

Người dân "xuống tiền" mua vàng thời điểm này sẽ đối mặt rủi ro rất cao ẢNH: ĐAN THANH

Vị chuyên gia dự báo, khoảng vài tháng tới, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục đà suy giảm, điều chỉnh về khoảng 3.100 - 3.200 USD/ounce, sau đó củng cố, tích lũy để có thể tăng tiếp.

Trước câu hỏi khi nào giá vàng trong nước có thể "hạ nhiệt", kéo giảm chênh lệch trong nước và thế giới, ông Phương cho rằng, giá vàng trong nước vẫn sẽ chịu tác động song song từ giá vàng thế giới và yếu tố cung - cầu nội địa.

Nếu giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước cũng sẽ giảm. Tuy nhiên, mức độ giảm giá phụ thuộc lớn hơn vào khả năng cải thiện nguồn cung, đặc biệt là vàng miếng SJC.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, cho rằng giải pháp nhanh, hiệu quả nhất với Việt Nam nhằm kéo giảm chênh lệch giá vàng là nới lỏng việc nhập khẩu vàng.

"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo có đề cập việc xóa bỏ cơ chế độc quyền trên thị trường vàng, cho nhiều đơn vị cùng tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng; hướng tới xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia…

Nhập khẩu vàng tăng lên sẽ tác động tích cực kéo giảm chênh lệch giá vàng. Ngoài ra, việc lập sàn giao dịch vàng sẽ giúp giá vàng trong nước liên thông với giá vàng thế giới. Thị trường vàng trong nước có tổ chức, cấu trúc tốt hơn", ông Shaokai Fan nói.

Bối cảnh hiện tại, ông Phương lưu ý, khi chính sách mới về quản lý thị trường vàng được ban hành để giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn cung, chênh lệch giá được thu hẹp, nắm giữ vàng SJC sẽ rủi ro cao. Người dân có thể cân nhắc các loại vàng có mức chênh lệch giá thấp hơn như vàng nhẫn 4 số 9 của doanh nghiệp tư nhân.