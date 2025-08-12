Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 12.8.2025: Trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/08/2025 09:06 GMT+7

Giá vàng miếng SJC không thay đổi sau khi giảm nhẹ từ mức cao kỷ lục. Trong khi đó, vàng thế giới giảm sâu. Điều này khiến mức đắt đỏ của vàng miếng SJC so với thế giới vượt hơn 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ít biến động, trong khi thế giới giảm sâu đã khiến vàng miếng SJC cao hơn lên 17,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 12,5 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 121,9 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng… Trong khi đó, công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng mua vào, lên 123 triệu đồng; bán ra tăng 200.000 đồng, lên 123,9 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 12.8.2025: Trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC đứng ở mức cao

ẢNH: NGỌC THẠCH

Còn vàng thế giới tăng 9 USD, lên 3.352 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có mức giảm sâu 40 USD/ounce. Vàng giảm khi thông tin thuế quan về vàng được làm rõ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu đã xoa dịu tâm lý của nhà đầu tư sau phán quyết gây tranh cãi của hải quan Mỹ, đe dọa áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với kim loại quý. Cụ thể, vàng thỏi 1 kg và 100 ounce nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ phải chịu mức thuế 39%. Theo mức thuế hiện hành của Mỹ, biện pháp trừng phạt này sẽ được áp dụng cho vàng thỏi từ bất kỳ quốc gia nào, gây ra mối lo ngại rộng rãi về tương lai của dòng chảy thương mại vàng toàn cầu.

Một dữ liệu liên quan vàng vừa được các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus công bố. Đó là nhu cầu vàng toàn cầu quý 2 giảm so với quý đầu năm, nhưng vẫn cao hơn quý 2 năm 2024 là 10%, trong khi sản lượng bạc của các công ty khai thác đã phục hồi sau quý 1 yếu hơn. Vàng toàn cầu đạt tổng cộng 1.079 tấn trong quý 2/2025. Nhu cầu trang sức giảm 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 xuống còn 357 tấn, giá cao đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng. Nhu cầu đầu tư là 477 tấn, được hỗ trợ bởi nhu cầu vàng thỏi và vàng xu vững chắc và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF trong quý thứ tư liên tiếp. Nhu cầu vàng thỏi và vàng xu mạnh hơn ở hầu hết các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 11.8.2025: Lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay 11.8.2025: Lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Vàng trong nước giảm từ mức cao kỷ lục khi kim loại quý thế giới lao dốc không phanh.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Thuế Nhu cầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận