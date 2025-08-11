Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 11.8.2025: Lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/08/2025 08:59 GMT+7

Vàng trong nước giảm từ mức cao kỷ lục khi kim loại quý thế giới lao dốc không phanh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng sau khi tăng chạm đỉnh cao nhất lập được hồi tháng 4, giá mua vào còn 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 200.000 đồng xuống 123,4 triệu đồng, giữ nguyên giá bán 124,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng giảm mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng chiều mua vào, còn 121,9 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 123,9 triệu đồng… Giá mua vàng hiện nay vẫn ở mức cao. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng rút ngắn còn 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng giảm từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 116,9 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,7 triệu đồng, bán ra 119,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 11.8.2025: Lao dốc không phanh từ đỉnh kỷ lục- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC giảm từ đỉnh cao

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh 22 USD, xuống 3.375 USD/ounce. Nguyên nhân của lần giảm này đến từ lực bán chốt lời ở mức cao, kim loại quý mất gần 0,7% chỉ trong một phiên. Trong tuần này, thị trường sẽ bị tác động bởi những biện pháp quan trọng về lạm phát và sức khỏe người tiêu dùng. Các nhà giao dịch sẽ dồn sự chú ý đến báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ, dự kiến cho thấy lạm phát cơ bản sẽ tăng từ 0,2% trong tháng 6 lên 0,3%. Dự báo lạm phát cơ bản sẽ tăng 0,2% sau khi không đổi vào tháng 6, cũng như báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố.

Tuần này kết thúc với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan trong tháng 8 sẽ cho thị trường biết người tiêu dùng kỳ vọng gì trong tương lai. Thêm vào đó, doanh số bán lẻ tháng 7 dự kiến giảm từ 0,6% xuống 0,5%, trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi dự kiến giảm từ 0,6% trong tháng 6 xuống 0,3%... Đó là những yếu tố sẽ tác động đến giá vàng. 

vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lạm phát Lãi suất
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
