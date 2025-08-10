Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.8.2025: Lập đỉnh kỷ lục nhưng lãi thua xa chứng khoán

An Yến
An Yến
10/08/2025 07:43 GMT+7

Giá vàng trong nước đã lên mức kỷ lục mới trong tuần này nhưng người mua chỉ lãi vỏn vẹn 200.000 đồng một lượng.

Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trong tuần tăng cao lên mức kỷ lục mới. Hiện mỗi lượng vàng miếng được SJC mua vào 123,2 triệu đồng, bán ra 124,4 triệu đồng, tăng 1,7 triệu đồng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Giá mua tăng nhiều hơn đẩy chênh lệch với giá bán xuống còn 1,2 triệu đồng/lượng thay vì 2 triệu đồng như tuần trước. 

Giá bán ra hiện tại của vàng miếng SJC đã xác lập mức kỷ lục mới từ trước đến nay. Dù vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ lãi được 200.000 đồng mỗi lượng, tương ứng lợi nhuận 0,16%. Tỷ lệ lãi này thua xa những nhà đầu tư chứng khoán khi tuần qua chỉ số VN-Index cũng liên tục lập kỷ lục mới, tiến gần sát 1.600 điểm và hàng loạt cổ phiếu đã tăng 10 - 15% chỉ trong vòng một tuần.

Giá vàng hôm nay 10.8.2025: Lập đỉnh kỷ lục nhưng lãi thua xa chứng khoán- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới trong tuần nhưng người mua lãi rất thấp hoặc thậm chí bị lỗ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thê thảm hơn là người mua vàng nhẫn dù giá tăng cao nhưng vẫn bị lỗ. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 800.000 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 117,3 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn neo ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 1,7 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 36 USD sau một tuần, lên 3.397,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi chính sách thuế quan của Mỹ với các nước chính thức có hiệu lực. Trong đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ sang Mỹ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo các thỏi vàng 1 kg không được miễn thuế. Thụy Sĩ là quốc gia tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. 

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới thu hút sự tham gia của 10 nhà phân tích thì có 6 người, tương ứng 60% cho rằng vàng sẽ tăng. Duy nhất 1 người, tương ứng 10% dự báo kim loại quý sẽ quay đầu giảm và còn 3 người, tương ứng 30% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 188 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho kết quả 129 người, chiếm 69% cũng dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 23 người, tương ứng 12% nhận định vàng đi xuống và 36 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19% cho rằng kim loại quý đi ngang.

