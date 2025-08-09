Giá vàng hôm nay 9.8.2025: Neo ở mức kỷ lục, bỏ xa thế giới

Sáng 9.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi mua vào 123,2 triệu đồng, bán ra 124,4 triệu đồng. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử của giá vàng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC giảm xuống còn 1,2 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng/lượng như giữa tuần.

Tương tự, vàng nhẫn cũng đứng yên ở mức cao kỷ lục như Công ty SJC mua vào 117,3 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng và bán ra 120,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn được duy trì từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 9.8 neo ở mức kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng lên 3.397,6 USD/ounce, cao hơn hôm qua 12 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 108,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng SJC vẫn đắt hơn thế giới 16,3 triệu đồng.

Kim loại quý tăng mạnh khi thị trường lo ngại về việc Mỹ áp thuế quan lên vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Hiệp hội Kim loại quý Thuỵ Sĩ đã cảnh báo vào hôm qua rằng thuế quan của Mỹ “có thể tác động tiêu cực đến dòng chảy vàng vật chất quốc tế”. Ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội Kim loại quý Thuỵ Sĩ, cho biết cơ quan này đặc biệt lo ngại về tác động của thuế quan đối với ngành công nghiệp vàng và việc trao đổi vàng vật chất đối với Mỹ, một đối tác lâu đời và truyền thống của Thuỵ Sĩ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ sang Mỹ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo các thỏi vàng 1 kg không được miễn thuế. Thuỵ Sĩ là quốc gia tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Hiệp hội Kim loại quý Thuỵ Sĩ cho biết mức thuế này không chỉ áp dụng riêng cho Thuỵ Sĩ mà cho tất cả các thỏi vàng đúc 1 kg được nhập khẩu vào Mỹ từ bất kỳ quốc gia nào...