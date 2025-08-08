Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 8.8.2025: SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

An Yến
An Yến
08/08/2025 08:57 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Sáng 8.8, giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.385 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, sau khi tăng vọt qua mức đỉnh cũ trên 124 triệu đồng/lượng trong chiều hôm qua thì vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm trở lại và hiện được mua vào 122,6 triệu đồng, bán ra 124 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC duy trì ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng giảm 100.000 đồng. Tuy nhiên, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới 16,3 triệu đồng. 

Giá vàng hôm nay 8.8.2025: SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 8.8 neo ở mức đỉnh và đắt hơn thế giới 16,3 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Riêng vàng nhẫn vẫn đứng yên, Công ty SJC được duy trì giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng như hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng và bán ra 120,8 triệu đồng… 

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần vào hôm qua bởi được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực và dữ liệu việc làm Mỹ củng cố kỳ vọng hạ lãi suất. Đáng chú ý, theo tin từ Financial Times mới đây, Mỹ đã áp thuế quan đối với các thỏi vàng 1 kg. Động thái này có nguy cơ làm đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và giáng một đòn mạnh vào Thuỵ Sĩ - trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới. Vàng thỏi 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường vàng tương lai lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thuỵ Sĩ sang Mỹ. Trước đó, Mỹ công bố mức thuế quan đối ứng 39% lên hàng nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ. Hiện tại, vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thuỵ Sĩ sang Mỹ.

Bên cạnh đó, số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có phần suy yếu. Điều này cũng làm gia tăng nguồn vốn đổ vào tài sản an toàn như vàng. 

