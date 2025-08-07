Giá vàng miếng SJC tiến sát mức kỷ lục, tăng 40 triệu tính từ đầu năm tới nay

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 122,7 triệu đồng, bán ra 124,1 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá mua mỗi lượng vàng miếng thêm 200.000 đồng, lên 123 triệu đồng, bán ra đứng yên ở mức 123,8 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá mua lên 122,7 triệu đồng, bán ra 124,1 triệu đồng…

Giá vàng miếng tiến sát mức kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng miếng SJC hiện cách mức cao kỷ lục khoảng 300.000 đồng mỗi lượng nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng rút ngắn còn 800.000 đến 1,4 triệu đồng mỗi lượng - đây là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 100.000 - 600.000 đồng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng, bán ra 120,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng…

So với đầu năm, vàng miếng SJC đã tăng 40 triệu đồng/lượng, tương đương 47,3%, còn vàng nhẫn tăng khoảng 36 triệu đồng/lượng, tương đương 42,8%. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 12 - 12,7 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới đã có mức tăng vọt từ 3.371 USD lên 3.395 USD mỗi ounce. Nâng tổng mức tăng trong ngày lên 26 USD, tương đương 0,76%. Trong 30 ngày qua, giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce, khoảng 3,1%. Giá vàng thế giới còn cách mức cao kỷ lục 100 USD/ounce mới đạt mức 3.500 USD/ounce.