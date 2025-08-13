Giá vàng hôm nay 13.8.2025: Nhà đầu tư thế giới liên tục chốt lời

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng với giá 122,7 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 123,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 121,9 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC giữ ở mức 116,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 119,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 17,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 13 - 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cố thủ ở mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng thế giới biến động tăng giảm liên tục trong biên độ từ 3.334 - 3.355 USD/ounce trong suốt 1 ngày qua. Vàng thế giới giảm 5 USD, xuống 3.344 USD/ounce. Vàng tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 6. Lạm phát đã tăng 2,7% trong 12 tháng qua, thấp hơn so với kỳ vọng. Theo ước tính chung, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 2,8%.

Thông thường, lạm phát cao được coi là bất lợi cho vàng, vì có thể thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hạn chế. Thị trường vẫn đang dự đoán rộng rãi về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do dữ liệu thị trường lao động yếu kém tiếp tục làm lu mờ giá tiêu dùng tăng cao.

Đà tăng giá của vàng không được lâu khi lực chốt lời trên thị trường xuất hiện. Thêm vào đó, dòng vốn chuyển dịch sang thị trường chứng khoán khiến vàng mất động lực tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 483,52 điểm (tương đương 1,1%) lên 44.458,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,13% lên 6.445,76 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,39% lên 21.681,9 điểm.