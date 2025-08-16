Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 16.8.2025: Đứng trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

An Yến
An Yến
16/08/2025 08:43 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục neo ở đỉnh cao và đắt hơn thế giới trên 18 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 16.8, giá vàng thế giới đứng ở mức 3.334,1 USD/ounce, giảm nhẹ gần 2 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 106,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giữ nguyên giá mua 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 16.8.2025: Đứng trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 16.8 tiếp tục neo ở đỉnh cao và đắt hơn thế giới trên 18 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 200.000 đồng khi mua vào còn 116,6 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Doji cũng giảm 300.000 đồng và mua vào xuống 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC chỉ còn 1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm trong tuần này, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ cao hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư đang nghiêng về khả năng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, thay vì 0,5 điểm như một số kỳ vọng trước đó.

Hiện tại, các nhà đầu tư cũng chú ý sang các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà phân tích tại ANZ nhận định, rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, từ đó củng cố vai trò tài sản an toàn của vàng. Theo đơn vị này, triển vọng tăng giá của vàng vẫn được duy trì, nhờ các yếu tố như nguy cơ tăng thuế quan, kinh tế toàn cầu chững lại, khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và sự suy yếu kéo dài của đồng USD. Bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp thường thúc đẩy nhu cầu vàng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 15.8.2025: Neo ở giá kỷ lục

Giá vàng hôm nay 15.8.2025: Neo ở giá kỷ lục

Giá vàng trong nước neo ở mức kỷ lục và khá bất ngờ khi chênh lệch giá mua bán vàng miếng giảm mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất Lạm phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận