Giá vàng hôm nay 16.8.2025: Đứng trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Sáng 16.8, giá vàng thế giới đứng ở mức 3.334,1 USD/ounce, giảm nhẹ gần 2 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 106,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giữ nguyên giá mua 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng.

Giá vàng sáng 16.8 tiếp tục neo ở đỉnh cao và đắt hơn thế giới trên 18 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 200.000 đồng khi mua vào còn 116,6 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng; Doji cũng giảm 300.000 đồng và mua vào xuống 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC chỉ còn 1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm trong tuần này, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ cao hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư đang nghiêng về khả năng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, thay vì 0,5 điểm như một số kỳ vọng trước đó.

Hiện tại, các nhà đầu tư cũng chú ý sang các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà phân tích tại ANZ nhận định, rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, từ đó củng cố vai trò tài sản an toàn của vàng. Theo đơn vị này, triển vọng tăng giá của vàng vẫn được duy trì, nhờ các yếu tố như nguy cơ tăng thuế quan, kinh tế toàn cầu chững lại, khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và sự suy yếu kéo dài của đồng USD. Bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp thường thúc đẩy nhu cầu vàng.