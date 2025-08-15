Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 15.8.2025: Neo ở giá kỷ lục

An Yến
An Yến
15/08/2025 08:50 GMT+7

Giá vàng trong nước neo ở mức kỷ lục và khá bất ngờ khi chênh lệch giá mua bán vàng miếng giảm mạnh.

Sáng 15.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được duy trì chiều mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. So với mức giá cao kỷ lục đạt được trong hôm qua thì giá bán ra đã giảm 200.000 đồng. Điều này cũng đưa chênh lệch mua bán vàng miếng xuống còn 1 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất từ đầu năm đến nay của vàng miếng SJC. 

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Doji mua vào 116,8 triệu đồng và bán ra 119,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng, đẩy người mua vàng nhẫn bị lỗ nhiều hơn vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 15.8.2025: Neo ở giá kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng neo ở mức cao kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 3.335,7 USD/ounce, giảm 31,3 USD sau một ngày. Kim loại quý đi xuống do giá USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong hơn 2 tuần và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ mức đáy 1 tuần. Bên cạnh đó, hôm qua, Bộ Lao động Mỹ báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số PPI tăng 3,3% - cũng cao hơn so với dự báo tăng 2,5%. Trong khi, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tại Mỹ thấp hơn dự báo, ở mức 224.000 đơn so với dự báo 228.000 đơn.

Một số nhà phân tích cho rằng, chỉ số PPI tháng 7 tăng cao cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất là không chắc chắn. Phát biểu trên CNBC, ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng suy yếu do dữ liệu PPI cao hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng về việc hạ lãi suất, khi chỉ số này có thể khiến lạm phát lõi PCE của tháng 7 tăng cao hơn, điều khiến Fed tiếp tục thận trọng.

Hiện thị trường đang dự báo xác suất 93% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 - thấp hơn mức 97% trước khi có chỉ số PPI.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 14.8.2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 14.8.2025: Tăng vọt lập kỷ lục mới

Giá vàng trong nước tăng vọt lập kỷ lục mới trong lịch sử khi hướng đến 125 triệu đồng mỗi lượng.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất Lạm phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận