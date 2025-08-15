Giá vàng hôm nay 15.8.2025: Neo ở giá kỷ lục

Sáng 15.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được duy trì chiều mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, bán ra 124,5 triệu đồng. So với mức giá cao kỷ lục đạt được trong hôm qua thì giá bán ra đã giảm 200.000 đồng. Điều này cũng đưa chênh lệch mua bán vàng miếng xuống còn 1 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất từ đầu năm đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 200.000 đồng, đưa giá mua xuống 116,6 triệu đồng và bán ra 119,1 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Doji mua vào 116,8 triệu đồng và bán ra 119,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều đơn vị neo ở mức cao 3 triệu đồng/lượng, đẩy người mua vàng nhẫn bị lỗ nhiều hơn vàng miếng.

Giá vàng neo ở mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 3.335,7 USD/ounce, giảm 31,3 USD sau một ngày. Kim loại quý đi xuống do giá USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong hơn 2 tuần và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ mức đáy 1 tuần. Bên cạnh đó, hôm qua, Bộ Lao động Mỹ báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số PPI tăng 3,3% - cũng cao hơn so với dự báo tăng 2,5%. Trong khi, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tại Mỹ thấp hơn dự báo, ở mức 224.000 đơn so với dự báo 228.000 đơn.

Một số nhà phân tích cho rằng, chỉ số PPI tháng 7 tăng cao cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất là không chắc chắn. Phát biểu trên CNBC, ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng suy yếu do dữ liệu PPI cao hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng về việc hạ lãi suất, khi chỉ số này có thể khiến lạm phát lõi PCE của tháng 7 tăng cao hơn, điều khiến Fed tiếp tục thận trọng.

Hiện thị trường đang dự báo xác suất 93% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 - thấp hơn mức 97% trước khi có chỉ số PPI.