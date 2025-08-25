Giá vàng hôm nay 25.8.2025: SJC tăng lên mức cao kỷ lục, 127 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 125,9 triệu đồng, bán ra 126,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 400.000 đồng, lên 126,4 triệu đồng, bán ra tăng thêm 300.000 đồng, lên 126,9 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng mỗi lượng vàng thêm 300.000 đồng, mua vào lên 125,9 triệu đồng, bán ra 126,9 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 118,8 triệu đồng, bán ra 121,4 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 118,5 triệu đồng, bán ra 121,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC lập mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 6 USD, xuống 3.366 USD/ounce. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy sự chú ý vào vàng. Bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị kinh tế Jackson Hole đã mang đến giọng điệu ôn hòa mà thị trường mong đợi, gây ra những biến động đáng kể trên thị trường tiền tệ và hàng hóa. Thị trường chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed vào cuộc họp đầu tháng 9. Thêm vào đó, giá USD giảm mạnh hỗ trợ vàng tăng cao.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế công bố có tác động đến giá vàng. Cụ thể, trong thứ hai, Mỹ công bố doanh số bán nhà mới; vào thứ ba là đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, niềm tin người tiêu dùng. Thứ năm, Mỹ công bố GDP quý 2 sơ bộ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà đang chờ xử lý. Cuối cùng, vào thứ sáu là chỉ số PCE của Mỹ, thu nhập cá nhân và chi tiêu.