Giá vàng hôm nay 24.8.2025: Vàng nhẫn lập kỷ lục mới nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng trong nước cuối tuần tăng vọt lên kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 125,6 triệu đồng/lượng, bán ra 126,6 triệu đồng, tăng 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán tiếp tục duy trì 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần trước. Điều này giúp người mua vàng miếng sau một tuần có lãi được 1,1 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng lên đỉnh lịch sử khi mua vào 118,5 triệu đồng, bán ra 121 triệu đồng, tăng 1,9 triệu đồng sau một tuần. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần vẫn còn lỗ 600.000 đồng. Riêng ở nhiều công ty khác như Công ty Bảo Tín Minh Châu chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn neo ở mức 3 triệu đồng/lượng khiến người mua vẫn lỗ 900.000 đồng dù giá bán lên kỷ lục là 121,7 triệu đồng…

Giá vàng lập kỷ lục nhưng người mua vàng nhẫn vẫn bị lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cũng tăng vọt lên 3.370,3 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 36,2 USD. Kim loại quý nhảy vọt sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole khiến nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm giảm lãi suất.

Đà tăng của giá vàng được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng sẽ tiếp tục kéo dài. Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới với 13 nhà phân tích thì không có ai dự báo giảm. Trong khi đó, có đến 8 người, tương ứng 62% nói sẽ tăng và 5 người còn lại, tương ứng 38% nhận định vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 194 nhà đầu tư cá nhân thì có 115 người, chiếm 63% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại, có 35 người, tương ứng 18% nhận định vàng đi xuống và 44 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 23% cho rằng kim loại quý đi ngang.