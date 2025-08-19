Giá vàng hôm nay 19.8.2025: Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới lên 18,7 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 124 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng nhẹ giá mua vào 200.000 đồng, lên 124,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào 123 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi lượng tùy đơn vị. Tuy nhiên, xuất hiện mức chênh lệch giá 500.000 đồng/lượng là điều khá hiếm hoi từ nhiều năm trở lại đây.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng ở mức cao, Công ty SJC mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,6 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cao hơn thế giới lên 13,3 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC đắt hơn 18,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đứng ở mức cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 3 USD, lên 3.335 USD/ounce. Vàng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 18.8), từ mức 3.355 USD mỗi ounce xuống 3.325 USD/ounce. Thị trường hiện đang chờ đợi những thông tin liên quan đến quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, giá vàng vẫn được dự báo tăng. Bà Rhona O'Connell, Trưởng phòng Phân tích thị trường EMEA & châu Á tại StoneX, nâng dự báo giá vàng trung bình hàng năm lên 3.115 USD một ounce, tăng 1% so với ước tính trước đó là 3.078 USD. Giá vàng chỉ dao động trong phạm vi 2% trong tuần qua và chỉ 8% trong ba tháng qua. Trong quý 3, dự kiến giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.320 đô la một ounce. Tuy nhiên, dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 3.000 đô la một ounce trong ba tháng cuối năm.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số những nước có nhu cầu vàng cao nhất thế giới trong những năm gần đây do cuộc khủng hoảng lạm phát trầm trọng của nước này đã đẩy nhu cầu vàng thỏi lên cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Thế nhưng, theo dữ liệu mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu này đang giảm dần vào năm 2025 do giá vàng liên tục ở mức cao và sức hấp dẫn ngày càng tăng của bạc. Lượng vàng nhập khẩu vào nước này đã giảm xuống còn 4,34 tấn trong tháng 7, giảm 53,5% so với tháng 6 và là mức thấp nhất kể từ tháng 4.2023 đến nay. Lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm đạt 72,09 tấn.