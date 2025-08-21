Giá vàng hôm nay 21.8.2025: Bất ngờ tăng sốc lập kỷ lục mới

Sáng 21.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua lên 124,4 triệu đồng, bán ra lên 125,4 triệu đồng. Hầu hết các công ty vàng bạc đá quý cũng công bố giá mua bán vàng miếng bằng Công ty SJC. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 117,3 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 117 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,3 triệu đồng, bán ra 120,3 triệu đồng...

Giá vàng sáng 21.8 tăng sốc lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng trong khi vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng. Riêng các công ty giữ mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn lên 3 - 3,2 triệu đồng khiến người mua bị lỗ lớn bất chấp vàng tăng kỷ lục.

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 3.341 USD/ounce, cao hơn hôm qua 27 USD. Đồng USD giảm giúp kim loại quý đi lên. Hôm qua, biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố cho thấy hai quan chức phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất là Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, thị trường hiện không đặt nặng thông tin này vì cho rằng nó đã cũ. Nhà đầu tư vẫn đang chờ vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên Jackson Hole.

Phát biểu trên CNBC, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, dự báo nếu Chủ tịch Fed đưa ra quan điểm ôn hòa với chính sách tiền tệ, điều này sẽ là tín hiệu tích cực cho vàng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã kêu gọi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức. Tổng thống Mỹ vẫn luôn chỉ trích việc Fed chưa chịu giảm lãi suất. Thông thường, nếu Mỹ giảm lãi suất thì giá vàng sẽ gia tăng.