Giá vàng hôm nay 20.8.2025: Giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 123,8 triệu đồng, bán ra 124,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng bán ra, còn 124,8 triệu đồng, mua vào giữ nguyên 124,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào ở 123 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng… Tốc độ giảm giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới. Điều này khiến vàng miếng SJC cao hơn lên 19,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới trên 19 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm thêm 2 USD/ounce, xuống 3.314 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.8), kim loại quý đã trượt từ 3.342 USD xuống 3.311 USD. Hoạt động bán vàng từ các nhà đầu tư đã khiến vàng giảm mạnh. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên quan trọng của Cục Dự trữ liên bang Kansas City, khai mạc tối thứ năm tại Jackson Hole, Wyoming. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới của Fed tại hội nghị vào thứ sáu. Bài phát biểu của ông Powell có thể cung cấp cho thị trường thông tin cập nhật mới về mức độ ủng hộ việc hạ lãi suất tại Mỹ vào tháng 9.

Những tuần gần đây, một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đã bất ngờ giảm, trong khi chỉ số PPI mạnh hơn dự kiến nhắc nhở thị trường rằng áp lực lạm phát vẫn có thể xuất hiện từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù thông tin đó tạm thời làm giảm kỳ vọng về một loạt đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn hoặc nhanh hơn, thị trường vẫn đang đánh giá khả năng cao cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) vào tháng 9.

Không những vàng mà chứng khoán cũng biến động trái chiều. Chỉ số S&P 500 giảm 0,59% xuống 6.411,37 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 1,46% còn 21.314,95 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones nhích 10,45 điểm (tương đương 0,02%) lên 44.922,27 điểm.