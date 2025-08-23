Giá vàng hôm nay 23.8.2025: Xô đổ mọi kỷ lục, lập đỉnh mới gần 127 triệu đồng

Sáng 23.8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng vọt xô đổ mọi kỷ lục cũ. Cụ thể, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,2 đồng khi được mua vào ở mức 125,6 triệu đồng, bán ra lên 126,6 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng, đưa giá mua 118,5 triệu đồng, bán ra 121 triệu đồng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng nhẫn tại SJC. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng từ 600.000 - 700.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 118 triệu đồng, bán ra lên 120,9 triệu đồng...

Giá vàng sáng 23.8 tiếp tục lập đỉnh mới gần sát 127 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng vọt phiên cuối tuần lên 3.370,3 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 34 USD. Kim loại quý nhảy vọt sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của ngân hàng trung ương này.

Theo CNBC, Chủ tịch Fed khá dè dặt trong bài phát biểu của mình khi ông cho rằng triển vọng cơ bản và thay đổi cân bằng rủi ro có thể khiến Fed điều chỉnh lập trường chính sách. Chủ tịch Fed nói thêm rằng “cán cân rủi ro dường như đang thay đổi” giữa nhiệm vụ kép của ngân hàng trung ương là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt về việc làm và lạm phát, trước cuộc họp chính sách vào ngày 16 - 17.9.

Dù không cam kết hạ lãi suất nhưng phát biểu của Chủ tịch Fed đã thừa nhận những rủi ro ngày càng tăng đối với thị trường việc làm, đồng thời cảnh báo rằng áp lực lạm phát vẫn còn. Ông Tai Wong, nhà đầu tư kim loại độc lập, nhận định ông Powell đã gây bất ngờ cho thị trường vốn đang lo lắng, mở đường cho việc hạ lãi suất trong tháng 9, điều này đã thúc đẩy mọi tài sản, bao gồm cả vàng đi lên. Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng Fed hạ lãi suất 0,25% vào tháng 9 đã tăng lên 83% so với xác suất 75% vào đầu tuần. Giá vàng thường gia tăng trong môi trường lãi suất thấp.