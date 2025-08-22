Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.8.2025: Neo ở đỉnh kỷ lục, dự báo lên 140 triệu đồng?

An Yến
An Yến
22/08/2025 08:51 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên và duy trì mức kỷ lục mới trên 125 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 22.8, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá mua lên 124,4 triệu đồng, bán ra 125,4 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá mua lên 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 117,3 triệu đồng, bán ra 120,3 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng tăng 200.000 đồng, đưa giá mua lên 117,3 triệu đồng, bán ra 120,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng trong khi vàng nhẫn là từ 3 - 3,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 22.8.2025: Neo ở đỉnh kỷ lục, dự báo lên 140 triệu đồng?- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 22.8 đứng yên ở đỉnh kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 3.336 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 5 USD. Kim loại quý đi xuống do đồng USD tăng trở lại. Thị trường giao dịch cầm chừng trước bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Những bất đồng xoay quanh thời điểm giảm lãi suất của Fed nên bài phát biểu sẽ cho thấy quan điểm của Chủ tịch Fed, từ đó nhà đầu tư có thể tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Lãi suất chuẩn của Fed hiện được duy trì trong khoảng 4,25% - 4,5% kể từ tháng 12. Mọi quyết định thay đổi của Fed sẽ tác động đến thị trường tài chính nói chung và giá vàng nói riêng. 

Trong khi đó, Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026, với lý do nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương tăng mạnh, dòng vốn vào các quỹ ETF được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng từ Fed cũng như xác suất 30% về khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới. Nếu vàng thế giới đạt mức tăng này thì quy đổi tương đương sẽ chạm mức gần 130 triệu đồng mỗi lượng. Nếu cộng thêm chênh lệch giữa Việt Nam và thế giới thì giá vàng trong nước có thể vượt 140 triệu đồng/lượng.

