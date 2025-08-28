Cách nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng qua tính năng mới trên VNeID

Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các ngân hàng lớn như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank và MB Bank để triển khai giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân thông qua ứng dụng VNeID.

Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, Bộ Công an sẽ tiến hành rà soát tài khoản của người dân trên ứng dụng VNeID, đồng thời liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng này nhằm phục vụ cho việc chi trả an sinh xã hội một cách hiệu quả nhất.

Việc triển khai tài khoản an sinh xã hội sẽ giúp người dân nhận các khoản trợ cấp và hỗ trợ từ Nhà nước một cách nhanh chóng và minh bạch, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp.

Toàn dân được tặng 100.000 đồng/người dịp Tết Độc lập năm nay

Để liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, người dùng cần thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây:

Các bước thực hiện trên ứng dụng VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội" và sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ.

Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Việc sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ mà còn tạo ra một hệ thống quản lý tài chính xã hội minh bạch và hiệu quả hơn.

Được biết, Văn phòng Trung ương vừa phát đi thông báo số 17129 ngày 28.8, cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng, nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập.

Để triển khai kế hoạch này, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị này cần nhanh chóng rà soát đối tượng nhận quà và thực hiện chuyển quà đến tay người dân bằng các phương thức phù hợp, như chuyển khoản hoặc phát trực tiếp, với mục tiêu hoàn tất trước ngày Quốc khánh 2.9. Vì vậy người dân hãy nhanh chóng đăng ký tài khoản an sinh xã hội qua VNeID để có thể sớm nhận được phần quà này.