Sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức khám và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân

Như Quyên
Như Quyên
23/08/2025 21:57 GMT+7

Ngày 23.8, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời trao quà và khám và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Việc thay đổi logo là một cột mốc quan trọng của bệnh viện, nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên.

Bệnh viện khẳng định việc thay đổi nhận diện không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh; các quy trình, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người bệnh vẫn được đảm bảo ở mức cao nhất.

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức khám và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân - Ảnh 1.

Công bố logo mới của Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh: “Logo mới là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, không chỉ về hình ảnh mà còn về chất lượng và trách nhiệm. Bên cạnh việc nỗ lực tuyên truyền tên gọi mới cho người dân, tôi tin rằng, chính tay nghề chuyên môn cao và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cũng là một đặc trưng, góp phần quan trọng để mọi người nhớ đến bệnh viện”.

Chia sẻ thêm về dự định phát triển trong tương lai, tiến sĩ - bác sĩ Vũ Trí Thanh cho biết bệnh viện đang có kế hoạch tăng cường thêm các hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng tốt công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, bệnh viện còn khởi động chuỗi hoạt động an sinh xã hội, trao 50 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho bệnh nhân khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí cho 300 người cao tuổi và hộ nghèo tại phường Tam Bình; trao 300 suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú…

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức khám và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân - Ảnh 2.

Bác sĩ tận tình thăm khám bệnh nhân

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Cô T.K. (70 tuổi, ở phường Tam Bình), chia sẻ trong thời gian ngồi đợi đến lượt khám: “Biết tin được khám và nhận thuốc miễn phí tại bệnh viện nên tôi tới từ sớm. Khu chờ có hơi đông nhưng các y tá và bác sĩ rất ân cần, hỗ trợ rất nhiệt tình nên tôi thấy thoải mái lắm”.

Chị Phạm Ngọc Yến, tình nguyện viên tại buổi lễ, chia sẻ: “Trải qua nhiều lần tham gia tình nguyện tại bệnh viện, tôi thấy có nhiều người lớn tuổi sức khỏe yếu, thậm chí neo đơn. Do đó việc tổ chức thường xuyên các hoạt động an sinh thế này rất có giá trị, vừa động viên về mặt tinh thần, vừa hỗ trợ được một phần nào đó về vật chất cho các bệnh nhân".

“Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong sứ mệnh của mình. Chính vì vậy, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách được bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua”, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nguyễn Ái Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức nói thêm.

Hơn 4.000 người được khám miễn phí bệnh đái tháo đường và tuyến giáp

Hơn 4.000 người được khám miễn phí bệnh đái tháo đường và tuyến giáp

Hơn 1.000 bệnh nhân được khám miễn phí sàng lọc bệnh lý đái tháo đường và 3.000 người được khám, sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Huế

