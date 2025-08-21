Giả mạo dùng tên bệnh viện, đăng bài kêu gọi quyên góp 2 tỉ đồng

Fanpage Facebook giả mạo đã dùng tên, sử dụng địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của Bệnh viện đa khoa Thủ Đức để kêu gọi đóng góp tài chính.

Cụ thể, trang thông tin giả này đã đăng bài kêu gọi người dân quyên góp giúp một bệnh nhi tên T. (4 tuổi), gặp tai nạn phải nuôi não và đang trong tình trạng nguy kịch, chi phí điều trị cần đến 2 tỉ đồng.

Thông tin kêu gọi quyên góp của trang mạo danh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ vậy, Facebook mạo danh còn nói thêm rằng “bệnh viện có lập quỹ từ các cán bộ nhân viên được gần 300 triệu đồng” nhưng vẫn cần người dân hỗ trợ thêm vì con số chưa đủ. Số tài khoản được đăng kèm bài viết kêu gọi được ghi là của mẹ cháu T.

Đây là hành vi lợi dụng uy tín của bệnh viện, đánh vào tấm lòng sẻ chia của nhiều người dân, gây hoang mang dư luận.

Đáng nói, trang tin giả này còn cập nhật nhiều hoạt động thường nhật khác của bệnh viện, tạo một “lớp vỏ” bóng bẫy khiến nhiều người lầm tưởng đây thật sự là trang tin chính thống.

Sự tinh vi trong hình thức mạo danh lừa đảo này đã khiến không ít người “dính bẫy”. Tại phần bình luận của bài viết kêu gọi nhà hảo tâm, nhiều người dân đã chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mà trang giả mạo này công khai với niềm tin sẽ giúp đỡ được cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức khẳng định, bệnh viện không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage Facebook không chính thức. Đồng thời cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của bệnh viện.

Người dân nên đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những trang Facebook mạo danh.