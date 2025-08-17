Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phú Quốc: Cứu sống thai phụ bị vỡ hộp sọ, hôn mê do tai nạn giao thông

Bách Hỷ
Bách Hỷ
17/08/2025 19:56 GMT+7

Một thai phụ bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê do tai nạn giao thông đã được các bác sĩ ở Phú Quốc (An Giang) kịp thời phẫu thuật, cứu sống cả mẹ và thai nhi mới 25 tuần tuổi.

Ngày 17.8, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang - trước đây là TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp thai phụ chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Phú Quốc: Cứu sống thai phụ bị vỡ hộp sọ, hôn mê do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho thai phụ N.T.T.Q sau phẫu thuật

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.Q (18 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là trường hợp rất đặc biệt, vì bệnh nhân đang mang thai 25 tuần tuổi.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định thai phụ sưng phù nặng, chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Cụ thể, hộp sọ bị vỡ phức tạp, lượng máu tụ lớn ở thùy trán, kèm vỡ xương hàm dưới. Đáng lưu ý, bệnh nhân đang mang thai con đầu tuần thứ 25, tuần tuổi thai rất khó nuôi dưỡng trẻ khi mổ chủ động lấy thai ra ngoài nếu mẹ không thể cứu sống được.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Nhật Tân (Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc), đây là ca phẫu thuật liên quan đến 2 sinh mạng, bởi vì thai nhi chỉ mới 25 tuần tuổi, nếu phẫu thuật thất bại thì có thể mất cả mẹ lẫn con.

"Chúng tôi đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực từ khoa Cấp cứu hồi sức, Ngoại thần kinh và đặc biệt ở khoa Sản cùng thực hiện. Sau khi xét nghiệm xong, chúng tôi quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân để đầu tiên là cứu sống người mẹ và đảm bảo chỉ số an toàn cho thai nhi.

Rất may, sau 4 ngày hồi sức tích cực và hiện tại là ngày thứ 10 sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, thai nhi phát triển tốt.

Biết được gia đình thai phụ N.T.T.Q thuộc diện nghèo, các bác sĩ bệnh viện đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng và trích quỹ thiện tâm hỗ trợ 50% chi phí nằm viện để chị yên tâm điều trị.

