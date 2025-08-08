Cứu bé gái 14 tuổi bị chấn thương sọ não nặng

Sau chấn thương sọ não, trong suốt 10 ngày đầu tiên tại quê nhà, em được thở máy qua nội khí quản, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, truyền máu và điều trị tích cực. Tuy qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng hy vọng hồi phục dường như là điều xa vời. Sau 1 tháng, gia đình đưa em sang Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) để tiếp tục điều trị với hy vọng phép màu có thể đến với em.

Hệ thần kinh trung ương tổn thương nghiêm trọng sau chấn thương sọ não

Khi tiếp nhận bệnh nhi, đội ngũ bác sĩ khoa Nhi lập tức nhận định đây là một ca bệnh cực kỳ nặng. Hệ thần kinh trung ương bị tổn thương nghiêm trọng, gan và thận từng bị tổn thương chưa hồi phục, sức cơ giảm, phản xạ yếu. Bé gần như hoàn toàn mất khả năng giao tiếp, vận động và phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc y tế.

Ngày 8.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm (Khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế City) cho biết: Chúng tôi không chỉ điều trị tổn thương cơ quan, mà còn phải kích hoạt từng khả năng sống còn của bệnh nhi từ việc hít thở chủ động, phản xạ nuốt, ý thức tỉnh táo, cho đến cảm xúc, nhận biết. Đó là quá trình đòi hỏi kiên nhẫn, chuyên môn và cả sự đồng cảm sâu sắc.

Phác đồ điều trị được triển khai toàn diện từ nuôi dưỡng qua tĩnh mạch với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, điều trị loét tì đè, kiểm soát nhiễm trùng, kết hợp vật lý trị liệu hằng ngày để duy trì chức năng hô hấp và khởi động lại hoạt động thần kinh trung ương.

Dõi theo từng tín hiệu sống của bé

10 ngày sau nhập viện, một quãng thời gian ngắn nhưng trĩu nặng từng nhịp tim, bé bắt đầu có phản ứng với các kích thích xung quanh như ánh mắt động đậy, bàn tay run rẩy cử động nhẹ. Với người khác, đó là biểu hiện bình thường. Nhưng với đội ngũ y tế đó là tín hiệu đầu tiên cho sự hồi phục tích cực.

Mỗi ngày trôi qua, bệnh nhi tiến thêm một bước nhỏ như ăn được vài thìa sữa, giữ được hơi thở tự nhiên, bật ra vài âm thanh rời rạc… Quá trình cải thiện tổng trạng chuyển biến rõ rệt trong thân thể bé nhỏ.

Hành trình hồi phục của bé gái ẢNH. N.H

"Đặc biệt, hành trình của cô bé còn là câu chuyện của lòng tin và sự sẻ chia. Cha em, một giáo viên tận tụy với các lớp học thiện nguyện suốt nhiều năm đã trở thành cầu nối yêu thương, khi học trò, bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả người chưa từng gặp mặt, cùng nhau gửi lời chúc, quyên góp từng đồng chi phí, chung tay tiếp sức cho bé", bác sĩ Hồng Cẩm chia sẻ.

Chính sự động viên ấm áp từ cộng đồng ở quê nhà và nỗ lực của đội ngũ y tế Việt Nam giúp bé và gia đình vượt qua thử thách, hồi phục tích cực.

Theo bác sĩ Cẩm, dù đã được xuất viện, hành trình hồi phục của S. vẫn còn dài. Em sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà, theo dõi các chỉ số thần kinh, rèn luyện vận động và giao tiếp dần dần. Nhưng điều kỳ diệu đã được viết nên từ chính em, một cô bé Campuchia gầy yếu, từng có nguy cơ sống "đời thực vật", nay mỉm cười đón nhận nhiều hy vọng phía trước.