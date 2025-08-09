Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của lòng đỏ trứng với người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
09/08/2025 08:06 GMT+7

Trong bối cảnh loãng xương ngày càng trở thành mối quan tâm sức khỏe phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở người lớn tuổi, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các phương pháp điều trị thay thế để chống lại tình trạng mất xương.

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Food Science of Animal Products, đã phát hiện khả năng tuyệt vời của lòng đỏ trứng trong việc kiểm soát loãng xương.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta (Canada) đã tìm hiểu tác động của các phân đoạn thủy phân lòng đỏ trứng lên quá trình tạo xương.

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của lòng đỏ trứng với người lớn tuổi- Ảnh 1.

Phát hiện lợi ích của lòng đỏ trứng với bệnh loãng xương

Ảnh: AI

Thủy phân lòng đỏ trứng là quá trình hòa tan lòng đỏ trứng vào nước, thêm enzyme vào, sau đó trải qua 3 phân đoạn phức tạp gọi là FA, FB và FC, thu được sản phẩm dạng bột và bảo quản ở -20°C, theo trang tin y khoa News Medical.

Trong bước tiếp theo của nghiên cứu, các tác giả đã thử nghiệm tác dụng ức chế của các sản phẩm từ 3 phân đoạn lòng đỏ trứng này lên quá trình kiểm soát loãng xương.

Kết quả thật đáng kinh ngạc: Phân đoạn cuối cùng FC thể hiện tác dụng mạnh nhất, có thể làm giảm hơn 50% sự hình thành tế bào hủy xương, làm nổi bật tiềm năng chống loãng xương của lòng đỏ trứng, theo News Medical.


Chạy xe máy ngoài đường trời nắng nóng Cần lưu ý gì

Các tác giả cho biết: Nghiên cứu này mở ra những triển vọng thú vị cho sức khỏe xương. Bằng cách phân lập phần lòng đỏ trứng tan trong nước đến phân đoạn 3, chúng tôi đã phát hiện ra một hợp chất tự nhiên không chỉ ức chế sự hình thành tế bào hủy xương mà còn thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào hủy xương. Tác dụng kép này mang đến một phương pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các phương pháp điều trị loãng xương hiện nay. 

Phân đoạn 3 của quá trình thủy phân lòng đỏ trứng tan trong nước có thể trở thành một thành phần quan trọng trong thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung nhằm cải thiện sức khỏe xương.

Nghiên cứu này có ý nghĩa sâu rộng, có thể là phương pháp thay thế cho các phương pháp điều trị loãng xương truyền thống, các chất thủy phân từ lòng đỏ trứng có thể cung cấp một lựa chọn an toàn và bền vững hơn để quản lý sức khỏe xương.

Với những nghiên cứu sâu hơn, các thành phần hoạt tính sinh học có nguồn gốc từ lòng đỏ trứng có thể đóng vai trò trung tâm trong việc cải thiện sức khỏe xương, đặc biệt là ở nhóm người lớn tuổi.

