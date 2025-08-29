Người già, trẻ nhỏ nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh thế nào?

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) vừa thông báo chính thức hướng dẫn người dân cách nhận 100.000 đồng quà tặng 2.9 theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, chủ hộ gia đình cần thực hiện tích hợp tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID để nhận tiền cho thành viên trong hộ gia đình thuận tiện hơn.

Hướng dẫn cách tích hợp tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng ẢNH: CACC

Người dân hoặc các chủ hộ gia đình cần liên kết tài khoản an sinh xã hội trên app VNeID với tài khoản ngân hàng như sau:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận Gửi yêu cầu thành công.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội ẢNH: CACC

Thống kê đến hết ngày 28.8, có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà qua VNeID, thì phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2.9.

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2.9.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ nhận quà qua tài khoản VNeID đã định danh cấp độ 2 của cá nhân mình.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo quà tặng 2.9

Sau thông tin Chính phủ tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân trong dịp Quốc khánh 2.9, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo đó, lợi dụng thông tin trên, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an các xã, phường tại các địa phương đã gửi đi thông tin cảnh báo sau:

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: Gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung “nhận quà tặng 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt VNeID để nhận quà”; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để “xác thực”; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Từ những thông tin trên, cơ quan chức năng lưu ý người dân: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã, phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Người dân không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.



