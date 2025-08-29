Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Một trường ĐH tặng 100.000 đồng cho mỗi sinh viên nhân dịp Quốc khánh 2.9

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
29/08/2025 13:42 GMT+7

Hàng ngàn sinh viên một trường ĐH tại Khánh Hòa sẽ được nhận món quà ngay đầu năm học mới là 100.000 đồng/em nhân dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2.9.

Đây là quyết định của Trường ĐH Thái Bình Dương (tỉnh Khánh Hoà) nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về việc tặng quà cho người dân nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Đồng thời kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) và lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Một trường ĐH tặng 100.000 đồng cho mỗi sinh viên nhân dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Thái Bình Dương (phải) trao quà Quốc khánh 2.9 trực tiếp cho sinh viên

ẢNH: H.N

Toàn bộ sinh viên, học viên đang theo học và tân sinh viên khóa 17 nhập học trước 8.9 sẽ được nhận 100.000 đồng/em.

Khoản tặng được trích từ nguồn kinh phí của nhà trường, sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của học viên, sinh viên từ nay đến hết ngày 5.9. Sinh viên cũng có thể đến nhận trực tiếp. Được biết, khoảng 2.000 sinh viên, học viên được nhận quà.

GS-TS Đào Văn Đông, Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương, cho biết: “Năm 2025 là một năm mang nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Hòa chung niềm vui đó, Trường ĐH Thái Bình Dương mong muốn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia thiết thực nhất đến toàn thể sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên K17".

"Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng của nhà trường đối với nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng của các em”, GS-TS Đào Văn Đông chia sẻ.

Song song với việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, từ 25.8 các trường ĐH đã huy động lực lượng cán bộ, giảng viên các phòng ban, khoa và cả sinh viên khóa trên bắt đầu đón tân sinh viên đến nhập học trực tiếp với nhiều hỗ trợ thiết thực.

Một trong 80 công trình trọng điểm mừng Quốc khánh 2.9 là phân hiệu trường ĐH

