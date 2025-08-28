Tân sinh viên tìm thông tin về học phí, nhà trọ, các hỗ trợ khác ở đâu?

Hướng dẫn, hỗ trợ mọi thủ tục cho tân sinh viên

Ngay từ sáng sớm 25.8, giảng viên các khoa, phòng ban của Trường ĐH Tôn Đức Thắng có mặt để đón tiếp, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh đến nhập học. Đại diện của trường cho biết: "Trường bố trí các bàn tư vấn để giải đáp, tư vấn về chương trình học, hành trang cần chuẩn bị, những điều cần biết khi học tập, sinh hoạt tại trường để giúp tân sinh viên làm quen, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, môi trường mới, đảm bảo việc học tập và rèn luyện đạt được tốt nhất. Trường cũng bố trí các sinh viên khóa trên có mặt trên các tuyến đường của trường để hướng dẫn phụ huynh thí sinh đi vào các địa điểm nhập học".

Trước đó, trên trang web và trong thông tin gửi sinh viên, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng hướng dẫn 10 bước làm thủ tục nhập học, với từng địa điểm và thời gian cụ thể cho việc nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và nhận thư mời nhập học; tư vấn nhập học; lấy số thứ tự để làm thủ tục nhập học; nộp các khoản phí; nộp hồ sơ, cập nhật thông tin sinh viên; đăng ký làm thẻ sinh viên tích hợp; chụp hình thẻ; kiểm tra xếp lớp tiếng Anh đầu vào...

Tân sinh viên và phụ huynh đến nhập học trực tiếp tại nhiều trường ĐH ẢNH: C.T

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng cho hay trong thời gian từ 23-30.8, trường tổ chức nhập học cho tân sinh viên linh hoạt xuyên suốt cả tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, tạo điều kiện tối đa để tân sinh viên và phụ huynh sắp xếp thời gian đến hoàn tất thủ tục thuận tiện nhất.

Tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, thông tin ngay sau khi công bố điểm chuẩn, trường bắt đầu tổ chức nhập học cho thí sinh từ 23.8. "Các bộ phận làm việc xuyên suốt kể cả thứ bảy, chủ nhật để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học thuận lợi nhất. Khi đến trường nhập học, tân sinh viên được tư vấn, hướng dẫn chi tiết nhiều vấn đề khác nhau như các chính sách hỗ trợ, phương tiện di chuyển... để có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào giảng đường ĐH"" , thạc sĩ Xuân Dung cho hay.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế Luật (UEL), ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng có thông báo hướng dẫn chi tiết công tác nhập học cho tân sinh viên khóa 25 ngay sau khi công bố điểm chuẩn, với các mốc thời gian cụ thể về xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, nhập học trên hệ thống của trường, đăng ký ký túc xá, ngày hội nhập học trực tiếp và trải nghiệm tân sinh viên, kiểm tra tiếng Anh đầu vào, nộp hồ sơ theo từng khoa, khai giảng...

Chỉ dẫn về tuyến xe bus, metro, phương tiện đi lại

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế Luật, cho biết Ban Tư vấn của trường đã nhận được rất nhiều thắc mắc về việc có thể di chuyển đến trường bằng những phương tiện nào.

Tại trang fanpage Facebook, sinh viên đã được chỉ dẫn cụ thể: "Ngày nay, việc đi đến UEL trở nên rất dễ dàng với metro và xe buýt công cộng. Sau khi xuống ga ĐH Quốc gia TP.HCM, các bạn sẽ đón xe số 53, 33 và 19 đến thẳng cổng 1 UEL. Xe buýt từ ký túc xá khu B, các bạn sẽ đón chuyến 53 đến cổng 1 UEL, hoặc số 99 đến Suối Tiên và từ Suối Tiên đón tiếp một trong các số 33 và 50 đến cổng 1 UEL. K25-ers muốn tra cứu tuyến xe buýt nhanh chóng và hiệu quả, hãy sử dụng Google Map (chọn chế độ xe buýt) và ứng dụng MultiGo. Các bạn sẽ tra cứu bằng địa điểm hiện tại và địa điểm muốn đến, các ứng dụng sẽ đề xuất những tuyến xe, tuyến đường di chuyển, bản đồ chi tiết và những trạm cần đi qua".

Không chỉ được hướng dẫn các thủ tục nhập học, sinh viên còn được chỉ dẫn các tuyến xe bus, metro, hỗ trợ giới thiệu nhà trọ... ẢNH: X.D

Đoàn, hội khoa Du lịch Trường ĐH Tài chính - Marketing làm một clip dài 6 phút rất sinh động, dễ thương hướng dẫn tân sinh viên đi các tuyến xe bus giữa các cơ sở của trường và từ các cơ sở của trường di chuyển đến các địa điểm nổi bật khác trong thành phố.

"Trên các kênh truyền thông, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cũng đã thông tin các trạm xe buýt, trạm metro và phương tiện công cộng khác quanh khu vực của trường để giúp sinh viên thuận tiện đi lại, làm quen và sử dụng khi học tập. Dự kiến ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trường sẽ tổ chức tuần sinh hoạt công dân với chuỗi hoạt động gồm các buổi định hướng học tập, giới thiệu môi trường đào tạo, gặp gỡ cố vấn học tập, giao lưu với doanh nghiệp và cựu sinh viên", thạc sĩ Cao Quảng Tư chia sẻ.

Về phương tiện di chuyển, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung cho biết trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về các tuyến xe buýt, metro đến trường, các điểm gửi xe máy và hướng dẫn đường đi thông qua tuyến bài viết truyền thông trên website, fanpage và các kênh hỗ trợ trực tuyến.