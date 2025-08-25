Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM miễn, giảm giá lệ phí phòng ở cho sinh viên

Những sinh viên nào được ký túc xá miễn, giảm giá lệ phí phòng ở?

Theo ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt, trung tâm sẽ miễn, giảm giá lệ phí phòng ở đối với sinh viên năm học 2025 – 2026.

Theo đó, Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ miễn, giảm giá lệ phí phòng ở cho sinh viên đăng ký nội trú tại ký túc xá có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Cụ thể, miễn 100% lệ phí phòng ở đối với sinh viên khuyết tật loại phòng ở 6 sinh viên hoặc phòng ở 8 sinh viên và các trường hợp đặc biệt được bố trí ở tại loại phòng dành cho sinh viên khuyết tật. Nếu sinh viên đăng ký các loại phòng dịch vụ khác thì đóng phần chênh lệch so với giá phòng 6 sinh viên.

Các trường hợp: sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo, sinh viên bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác sẽ được giảm 50% giá lệ phí phòng ở.

"Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng giảm giá lệ phí phòng ở cho sinh viên đăng ký loại phòng 6, 8 sinh viên. Sinh viên ở loại phòng nào sẽ giảm lệ phí của loại phòng đó. Số tiền được miễn, giảm căn cứ số tháng sinh viên đăng ký ở ký túc xá theo thời gian đăng ký đầu năm học 2025 - 2026", ông Thủy cho hay.

"Bếp ăn chia sẻ sinh viên" tại tòa nhà C05 ký túc xá khu B ẢNH: THANH NAM

Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM hướng dẫn hồ sơ đăng ký gồm có đơn đề nghị miễn, giảm lệ phí phòng ở (theo mẫu tải về từ địa chỉ: https://www.ktxhcm.edu.vn/sinh-vien-noi-tru/bieu-mau). Kèm theo đó là bản sao chứng thực một trong các loại giấy tờ như: giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc xác nhận của địa phương hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ chứng minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do UBND xã xác nhận (có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)…

"Thời gian bắt đầu đăng ký theo thông báo tiếp nhận sinh viên đăng ký ở ký túc xá năm học 2025 – 2026 đến hết ngày 10.9.2025. Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: ktxhcm.edu.vn và xem hướng dẫn tại địa chỉ: huongdan.ktxhcm.edu.vn. Sau khi đã đăng ký, sinh viên sẽ nhận kết quả sau 36 giờ đồng hồ, qua email đã xem tại địa chỉ: sv.ktxhcm.edu.vn", ông Thủy cho hay.

Sinh viên ở ký túc xá ăn trưa tại "Bếp ăn chia sẻ sinh viên" ẢNH: TJHANH NAM

Nhiều quyền lợi

Cũng theo ông Thủy, sinh viên nhận chính sách hỗ trợ từ ký túc xá được xếp tại tòa nhà E4 thuộc ban quản lý cụm nhà B.E, ký túc xá khu B.

Và ngoài việc được đăng ký miễn, giảm giá lệ phí phòng ở, sinh viên có thể được nhận thêm nhiều quyền lợi.

"Cụ thể là được ưu tiên xét trao tặng các học bổng "Chắp cánh ước mơ", chương trình hành trình mùa xuân đưa sinh viên về quê đón tết... từ Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó sẽ được giới thiệu tham gia miễn phí hoặc mức học phí ưu đãi các khóa học ngoại ngữ, các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống… Chưa kể, được ưu tiên nhận phiếu ăn "Bếp ăn chia sẻ sinh viên" tại tòa nhà C05 ký túc xá khu B. Cũng như được ưu tiên xem xét bố trí phòng ở cho năm học tiếp theo. Ngoài ra, Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp để xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ cho sinh viên…", ông Thủy thông tin thêm.

Chia sẻ thêm với tân sinh viên, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nói: "Tân sinh viên có thể nhận phòng ở ký túc xá trước khi nhập học. Tân sinh viên nên đăng ký hoạt động thể dục thể thao, thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo do ký túc xá tổ chức để nhanh chóng kết nối cộng đồng hỗ trợ cuộc sống và học tập, rèn luyện bản thân từ sớm".