Siết chặt an ninh ở làng đại học...

Hàng chục ngàn sinh viên tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng có thể trở thành mục tiêu mà các đối tượng xấu nhắm tới. Trước thực tế đó, Trung tâm quản lý ký túc xá (KTX), Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cùng lực lượng công an tăng cường phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh, ngăn ngừa từ sớm, từ xa và kịp thời ngăn chặn từ gốc những nguy cơ này.

Không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng

Tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với Công an P.Linh Xuân, P.Đông Hòa (TP.HCM) giai đoạn 2025 - 2030 và ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, diễn ra vào ngày 20.8, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM hiện có gần 35.000 sinh viên đang nội trú và khoảng 70.000 sinh viên bán trú. "Với số lượng sinh viên lớn như vậy, công tác quản lý cư trú, theo dõi quá trình sinh hoạt, học tập của các em sẽ gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trong sinh viên cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp, nhất là nguy cơ sinh viên có thể bị các thế lực thù địch, phần tử xấu, đối tượng phản động trong và ngoài nước chú ý lợi dụng, lôi kéo, kích động tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng, từ đó tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia và thông tin an toàn xã hội trên địa bàn...", Phó giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận.

Sinh viên nghe tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ dẫn tới mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật để có thể phòng tránh ẢNH: THANH NAM

Từ nguy cơ này, đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị Công an P.Đông Hòa và P.Linh Xuân cần phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình, giải quyết các mâu thuẫn trong sinh viên ngay từ khi nhen nhóm.

"Không để hình thành các hội, nhóm chống đối chính sách quản lý của Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng như các quyết định, quy định của nhà trường, vì các đối tượng phản động có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, sẽ dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự", Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Đại tá Dương cũng lưu ý Công an P.Đông Hòa và P.Linh Xuân phải tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú đối với sinh viên nội trú tại các KTX tương tự như hướng dẫn quản lý cư trú tại các chung cư.

"Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM để lập danh sách số sinh viên có biểu hiện không tập trung học tập, thường xuyên tụ tập, có nguy cơ bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu trên địa bàn dẫn đến các vi phạm pháp luật như: trộm cắp, đánh bạc, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng... Thành lập tổ công tác và các tổ tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM", đại tá Dương đưa ra yêu cầu với Công an P.Đông Hòa và P.Linh Xuân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ẢNH: THANH NAM

Cũng từ nguy cơ trên, Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM và Công an P.Đông Hòa, P.Linh Xuân đã ký kết quy chế phối hợp 5 năm (giai đoạn 2025 - 2030) để chung tay xây dựng và duy trì môi trường sống, học tập an toàn, văn minh tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

"Tấm lưới an ninh" vững chắc nhất

Ông Nguyễn Công Thức, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hòa, cho biết hằng ngày có trên 60.000 học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia học tập và giảng dạy tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. "Với số lượng học sinh, sinh viên đông, dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tương đối phức tạp. Trong đó nổi lên tình trạng cướp tài sản, trộm xe máy, trộm đột nhập các phòng trọ… Từ đó cũng dẫn tới một số nguy cơ làm phát sinh phức tạp tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, những thủ đoạn phạm tội mới, dễ tác động tiêu cực, lôi kéo người dân, sinh viên ở P.Đông Hòa và các phường lân cận", ông Thức cho biết và khuyến nghị: "Các đơn vị cần tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Với sinh viên, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm".

Ra quân cao điểm lập lại an ninh trật tự tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM vào sáng 20.8 ẢNH: THANH NAM

Theo ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, với sự phát triển mạnh mẽ và quá trình đô thị hóa nhanh, Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đang đối mặt với những thách thức phức tạp về an ninh, trật tự.

"Sự gia tăng nhanh chóng về quy mô sinh viên, với đặc thù địa bàn rộng lớn, giáp ranh giữa nhiều địa phương đã tạo ra những áp lực không nhỏ lên công tác quản lý. Vì thế, Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cùng Công an P.Đông Hòa, P.Linh Xuân đã ký kết quy chế phối hợp 5 năm. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng, là nền tảng vững chắc để chung tay xây dựng và duy trì môi trường sống, học tập an toàn, văn minh tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM", ông Thủy nói.

Một góc Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Ông Thủy cũng nhắn nhủ: "Mong các sinh viên đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật, nội quy của Trung tâm quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Cần nói không với tệ nạn xã hội, tỉnh táo trước những thông tin xấu độc. Sự chung tay của sinh viên chính là tấm lưới an ninh vững chắc nhất".

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng công an P.Đông Hòa, cho biết thời gian tới sẽ thực hiện nhiều nội dung trọng tâm để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ở Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. "Có thể kể như kiểm tra tạm trú đối với trường hợp ở lại sau 23 giờ tại công trình, cơ sở kinh doanh trong khu vực. Bên cạnh đó là phối hợp tổ chức tuần tra hỗn hợp tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Hỗ trợ can thiệp kịp thời đối với các trường hợp có biểu hiện trầm cảm. Tuần tra vũ trang để phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật", ông Hiếu nói và cho biết thêm: "Khi có vụ việc cháy, nổ, gây rối, trộm cắp, cướp giật…, lực lượng gần nhất tới ngay hiện trường, thực hiện biện pháp ban đầu và thông báo để phối hợp giải quyết. Vận hành nhóm Zalo, điện thoại, bộ đàm để trao đổi nhanh, khai thác dữ liệu lưu trữ, hệ thống camera các tuyến đường, khu KTX phục vụ rà soát, điều tra, mở rộng khám phá vụ việc, vụ án…".