Từ ngày 17 đến 19.4, hội trại "Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc" năm 2025 do Bộ Công an phối hợp T.Ư Đoàn tổ chức đã diễn ra tại khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (H.Tân Biên, Tây Ninh).

Tuổi trẻ Công an Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc hội trại ẢNH: TRỌNG NHÂN

Đoàn Cà Mau nổi bật với các hoạt động sáng tạo, mang đậm bản sắc địa phương và tinh thần chuyển đổi số. Trong đó, mô hình trang trí thể hiện việc triển khai Đề án 06 về chuyển đổi số của tuổi trẻ Công an tỉnh, phần thi thiết kế cổng trại cùng các hoạt động trò chơi lớn đã để lại dấu ấn sâu sắc. Kết quả, đoàn Cà Mau vinh dự giành giải A toàn đoàn.

Ngoài ra, đoàn còn nằm trong top 9 đơn vị xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tuổi trẻ", nơi ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc, chân thực về hoạt động trại và tinh thần xung kích của thanh niên công an nhân dân.

Lực lượng tham gia trò chơi lớn ở hội trại ẢNH: TRỌNG NHÂN

Dịp này, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho Huyện đoàn Thới Bình và anh Nguyễn Dũng Em, Bí thư Đoàn P. 8 (TP.Cà Mau) vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2023–2025.

Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cùng các cá nhân được được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2023–2025 ẢNH: TRỌNG NHÂN

Trong khuôn khổ hội trại, Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế và Chi đoàn Công an xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) đã phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện "Cùng em đến trường", trao tặng xe đạp và dụng cụ học tập cho con em cán bộ lực lượng an ninh cơ sở tại xã biên giới Tân Lập (Tân Biên, Tây Ninh), góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường cho thế hệ tương lai nơi tuyến đầu Tổ quốc.