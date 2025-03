Hơn 900 diễn viên tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ 13 năm 2025 - khu vực 2, với chủ đề "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân" khai mạc tối 22.3, tại nhà hát Đà Lạt Opera House, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tiết mục của Công an tỉnh Lâm Đồng tại hội diễn ẢNH: L.V

Tham gia hội diễn có trên 900 diễn viên thuộc 17 đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 4 trường Công an nhân dân; công an 11 tỉnh, thành phố trong khu vực và đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2025); 50 năm ngày đất nước thống nhất, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2025).

Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy phát biểu khai mạc hội diễn nghệ thuật Công an nhân dân ẢNH: L.V

Tại lễ khai mạc, thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục công tác chính trị, Phó trưởng ban thường trực tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Bộ Công an, cho biết: "Hội diễn là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ; là hoạt động thiết thực nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự đầy khó khăn, gian khổ. Các chương trình, tiết mục nhằm xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ".

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân có trên 900 diễn viên thuộc 17 đoàn ẢNH: L.V

Hội diễn với 87 tiết mục, diễn ra đến ngày 26.3. Ban tổ chức sẽ chọn những tiết mục nghệ thuật xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo, sẽ tổ chức vào tháng 5.2025, tại nhà hát Hồ Gươm, TP.Hà Nội.