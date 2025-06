Lần đầu tiên có bếp ăn chia sẻ giá rẻ cho sinh viên ở ký túc xá

Sinh viên vơi nỗi lo chi phí, an tâm vệ sinh thực phẩm

Có mặt tại bếp ăn chia sẻ sinh viên (tọa lạc tại tầng trệt tòa nhà C5, ký túc xá khu B, với diện tích 273 m²), PV chứng kiến đông đảo sinh viên chờ nhận những suất ăn. Bên trong không gian bếp, nhân viên tất bật tổ chức các suất ăn dinh dưỡng.

Tại nhiều bàn ăn, sinh viên vừa thưởng thức bữa trưa vừa tấm tắc khen ngon. Vũ Thị Lê Phương (quê Bình Dương, sinh viên năm 3, ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) vừa dùng bữa cơm trưa vừa chia sẻ: "Em cảm nhận ăn cơm ở đây rất hợp khẩu vị. Đồ ăn ngon, sạch sẽ. Được tận mắt chứng kiến nhân viên làm đồ ăn, nên không còn nỗi lo về chuyện mất an toàn vệ sinh thực phẩm".

Bếp ăn chia sẻ sinh viên đem lại sự phấn khởi cho sinh viên được thụ hưởng ẢNH: THANH NAM

Bữa cơm trưa của sinh viên ẢNH: THANH NAM

Phương cho biết thêm: "Trước đây, tiền ăn mỗi tháng từ 2,1 - 2,2 triệu đồng. Nhưng từ nay có bếp ăn chia sẻ sinh viên, em sẽ tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng/tháng. Em sẽ dùng số tiền này để tham gia những khóa học bổ sung kỹ năng tin học, tiếng Anh…".

Kim Anh Quân (quê Thanh Hóa, sinh viên năm 3 ngành thú y, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho hay: "Bếp ăn này thật sự ý nghĩa, đem lại niềm vui rất lớn cho những sinh viên khó khăn, giúp bản thân em nói riêng và nhiều bạn khác nói chung vơi đi nỗi lo chi phí. Ngày trước, mỗi tháng em cần khoảng 2 triệu đồng để chi tiêu tiền ăn, nhưng từ nay sẽ giảm được gần một nửa. Ba mẹ ở quê sẽ nhẹ gánh một phần tiền gửi vào cho em. Và quan trọng hơn là chúng em được ăn những bữa cơm chất lượng, giá rẻ, đảm bảo no, cũng như an tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm".

Danh Nat (người dân tộc Khmer, quê Kiên Giang, sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM) tâm sự: "Sinh viên xa nhà, xa người thân, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất nhiều bạn phải tự lập, làm thêm, tự xoay xở để cân đối chi tiêu. Có những lúc khó khăn, bữa cơm giản dị nhưng đủ đầy, ấm áp tình người cũng trở thành một điều rất đáng quý. Vì lẽ đó, khi được ăn tại bếp ăn chia sẻ sinh viên, em thật sự cảm nhận được những thấu hiểu, quan tâm, sẻ chia, đồng hành của ký túc xá cùng thầy cô, doanh nghiệp, các đơn vị, nhà tài trợ…".

Bếp ăn chia sẻ sinh viên vừa được Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đưa vào vận hành ẢNH: THANH NAM

Nhân viên bếp ăn chuẩn bị từng suất ăn ẢNH: THANH NAM

Cao Thị Thanh Trúc (người dân tộc Khmer, quê Sóc Trăng, sinh viên năm cuối ngành lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ rằng những sinh viên người dân tộc thiểu số thường thiếu thốn nhiều thứ, nên từ khi biết được thụ hưởng từ bếp ăn chia sẻ sinh viên, Trúc rất vui mừng.

Lan tỏa giá trị sẻ chia, khơi gợi tinh thần tương thân tương ái

Ông Dương Văn Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết bếp ăn chia sẻ sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, môi trường. Trang thiết bị bếp được đầu tư đồng bộ: tủ hâm nóng thức ăn, bồn rửa 3 ngăn, khay cơm chuẩn vệ sinh… Bếp ăn hoạt động với quy mô 500 suất/ngày (trưa và chiều). Mỗi suất ăn trị giá 25.000 đồng, trong đó chi hỗ trợ 10.000 đồng, sinh viên chỉ trả 15.000 đồng. Và sinh viên thụ hưởng là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia tình nguyện, hiến máu tình nguyện...

Ông Tuấn cũng cho biết ý tưởng về việc xây dựng mô hình "bếp ăn chia sẻ sinh viên" được khởi nguồn từ năm 2023 bởi PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. "Với mong muốn chăm lo đời sống sinh viên, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khơi gợi tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng sinh viên, trung tâm đã bắt tay nghiên cứu khả thi cho mô hình này", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, từ tháng 7.2023, mô hình này được thử nghiệm bằng dự án "bữa cơm yêu thương", mang đến một bữa ăn ý nghĩa mỗi tuần cho các sinh viên khó khăn. Tính đến tháng 5.2025, trung tâm đã phát 36.220 phiếu cơm yêu thương (trong đó 24.690 phiếu hỗ trợ 25.000 đồng; 11.530 phiếu hỗ trợ 10.000 đồng), trị giá đã hỗ trợ 732.550.000 đồng.

Sinh viên đợi nhận cơm ẢNH: THANH NAM

Thực đơn đa dạng, có món mặn, món xào, canh, tráng miệng ẢNH: THANH NAM

"Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả tích cực cả về mặt xã hội lẫn tinh thần, là nền tảng cho việc nghiên cứu và từng bước hiện thực hóa phát triển thành mô hình bếp ăn chia sẻ sinh viên. Mục đích không chỉ đơn thuần cung cấp các suất ăn giá rẻ, dinh dưỡng cho sinh viên, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị của văn hóa sẻ chia, tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong môi trường đại học", ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn thông tin thêm, tại bếp ăn chia sẻ sinh viên, ngoài phục vụ các suất ăn trưa và chiều hằng ngày, trung tâm còn triển khai thêm các hoạt động, diễn đàn, trao đổi, thảo luận về chế độ dinh dưỡng, ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm thức ăn, tái chế thức ăn thừa, chia sẻ cộng đồng từ các chuyên gia hoặc sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên…

Theo ông Tuấn, tổng chi phí vận hành của bếp ăn chia sẻ sinh viên dự kiến hơn 4,1 tỉ đồng/năm, nguồn thu dự kiến 2 tỉ đồng/năm, nguồn quỹ cần hỗ trợ chênh lệch thu và chi là khoảng 2,1 tỉ đồng/năm. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ là từ trung tâm, các nhà tài trợ, đóng góp của các cá nhân như thầy cô, cựu sinh viên, đặc biệt là phụ huynh và các sinh viên có điều kiện...

Không ít sinh viên đang được thụ hưởng những giá trị, ý nghĩa và mục đích của mô hình này, chia sẻ rằng trong tương lai họ sẽ trở lại ký túc xá, chung tay "giữ lửa" cho bếp ăn.