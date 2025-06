Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 ĐH Quốc gia TP.HCM

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2 năm nay ảnh: nhật thịnh





Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 có xu hướng "lệch phải"

Hôm nay (12.6), Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM họp và thông qua kết quả thi đợt 2 năm 2025.

Theo đó, kỳ thi đợt 2 có 92.246 thí sinh dự thi tại 34 cụm thi, 80 điểm thi đặt tại 11 tỉnh, thành. Tính chung cả 2 đợt thi năm nay có 152.792 thí sinh dự thi, tương ứng với 223.179 lượt dự thi. Phân bố điểm thi đánh giá năng lực năm nay có dạng gần với phân bố chuẩn, dải điểm trải rộng giúp phân loại tốt năng lực thí sinh, thuận lợi cho công tác tuyển sinh.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 cụ thể như sau:

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định: "Phân bố điểm của đợt 2 năm 2025 có dạng gần với phân bố chuẩn, dải điểm trải rộng, có xu hướng "lệch phải" nhẹ so với đợt 1". Theo tiến sĩ Chính, điều này có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất, trong tổng số thí sinh dự thi đợt 2, có hơn 65.000 thí sinh đã từng tham gia thi ở đợt 1- là nhóm thí sinh có năng lực khá trở lên, có điểm thi đợt 1 cao hơn mặt bằng chung. Thứ hai, đợt 2 diễn ra sau đợt 1 khoảng 2 tháng, thí sinh có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức. Đồng thời, do đã có trải nghiệm ở đợt 1, thí sinh có thêm kinh nghiệm làm bài, có kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi tốt hơn nên cải thiện được kết quả làm bài.

Ông Chính cũng cho biết thêm: "Tính chung cả 2 đợt, phân bố điểm thi thể hiện rõ đặc điểm của một phân phối gần chuẩn với hình dạng chuông cân đối, cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh một cách hiệu quả. Điểm trung bình (662,78) và điểm trung vị (653,0) gần tương đương, phản ánh sự đối xứng trong phân bố điểm, không có sự lệch đáng kể về phía điểm cao hay thấp. Độ lệch chuẩn 159,70 cho thấy mức độ phân tán điểm số hợp lý, giúp phân biệt rõ ràng giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau. Khoảng điểm trải dài từ 120 đến 1.122 minh chứng cho sự đa dạng về trình độ của thí sinh, đồng thời giúp các trường đại học, cao đẳng dễ dàng xác định ngưỡng xét tuyển phù hợp với từng nhóm đối tượng".

Thí sinh tra cứu điểm từ ngày 16.6

Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng cho biết, giai đoạn 2023–2025 kỳ thi ghi nhận sự gia tăng quy mô. Đặc biệt, năm 2025 số thí sinh tăng gần gấp rưỡi so với các năm trước.

"Dù quy mô tăng, kết quả thi vẫn duy trì tính ổn định: điểm trung bình dao động quanh mức 640–665, điểm trung vị dao động từ 629 đến 654. Điều này cho thấy năng lực làm bài của thí sinh không có sự biến động qua các năm và tính ổn định của kỳ thi được bảo đảm", tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính phân tích thêm.

Chất lượng đề thi được duy trì ổn định. Tỷ lệ câu hỏi đạt mức phân biệt tốt và rất tốt lên tới 94,2% ở đợt 1 và 96,7% ở đợt 2, khẳng định khả năng phân loại tốt của đề thi, phù với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.

Từ ngày 16.6, thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại cổng thông tin kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Giấy chứng nhận kết quả thi bản điện tử sẽ được phát hành từ ngày 23.6. Kể từ năm nay, đơn vị này không còn gửi bản giấy như các năm trước.

Hiện đã có hơn 110 cơ sở giáo dục ĐH và CĐ đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển trong năm 2025.