Giáo dục

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu với nhiều ngành 'nóng'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/08/2025 10:02 GMT+7

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào 29 ngành, chuyên ngành của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tổng số chỉ tiêu là 350.

Theo đó, thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt 1 hoặc đã trúng tuyển nhưng không đúng nguyện vọng, có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào các ngành học yêu thích.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu với nhiều ngành 'nóng' - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Trường tiếp tục xét tuyển bổ sung cho tất cả các ngành, chuyên ngành

ẢNH: T.C

Cụ thể, trường xét 350 chỉ tiêu cho 29 ngành, chuyên ngành, trong đó có nhiều ngành "nóng" như khoa học máy tính, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng...

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: xét học bạ lớp 12, thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18  trở lên theo từng chuyên ngành.

Bên cạnh đó, trường xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2025 với mức điểm nhận hồ sơ từ 600 điểm (theo thang điểm 1.200).

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu với nhiều ngành 'nóng' - Ảnh 2.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu với nhiều ngành 'nóng' - Ảnh 3.

Thông tin xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thí sinh xét tuyển bổ sung vẫn có cơ hội ứng tuyển học bổng như thí sinh trúng tuyển đợt 1, với các suất học bổng trị giá từ 30% đến 100% học phí toàn khóa.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển ngành công nghệ giáo dục và chuyên ngành công nghệ thông tin y tế được nhận học bổng đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển, với mức hỗ trợ 40% học phí toàn khóa.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10.9.

